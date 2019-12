TuSpo Petershütte lädt zwischen den Jahren zum Hallenturnier

Der Budenzauber des TuSpo Petershütte zwischen den Jahren hat inzwischen eine lange Tradition, ab dem 27. Dezember wird bereits die 31. Auflage des Hallenfußballturniers ausgetragen.

Am 27. und 29. Dezember treten dabei in der Osteroder Lindenberghalle jeweils sechs Mannschaften in den beiden Vorrunden an, um sich für die Endrunde um den Sparkasse Osterode Cup am 30. Dezember ab 17.30 Uhr zu qualifizieren. Hier sind der VfR Dostluk Osterode und die erste Mannschaft des TuSpo Petershütte gesetzt, der Landesligist und der Bezirksligist treffen dann auf die beiden Erstplatzierten der jeweiligen Gruppen. Dem Sieger winken attraktiven Geldpreise.

In der Vorrundengruppe 1 am Freitag, 27. Dezember, spielen ab 17.30 Uhr der FC Eisdorf, der 1. FC Freiheit, der FC Merkur Hattorf, der SSV Neuhof, die TuSpo-A-Jugend sowie die dritte Mannschaft der Gastgeber. Am Sonntag, 29. Dezember, sind ab 17.30 Uhr der SV Förste, der SV RW Hörden, der SC HarzTor, der FC Vatan Herzberg, der FC Zellerfeld sowie die TuSpo-Reserve im Einsatz. Das besondere am TuSpo-Turnier ist der Modus – gespielt wird mit nur einer Bande, während an der Tribünenseite das Seitenaus gilt.

Zwischen den beiden Vorrunden am wird am 28. Dezember ab 11 Uhr ein Firmen- und Vereine-Turnier ausgespielt.