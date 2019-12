BG Göttingen trifft auf strauchelnde Telekom Baskets Bonn

Göttingen. Die Gäste aus dem Rheinland haben wie die Veilchen erst zwei Siege auf dem Konto. Gespielt wird am Samstagabend in der Sparkassen-Arena.

Nach fast einem Monat Heimspielpause tritt die BG Göttingen am Samstag zum letzten Mal in diesem Jahr vor heimischem Publikum an. Die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers empfängt ab 20.30 Uhr die Telekom Baskets Bonn in der Sparkassen-Arena. Mit Spannung wird dabei das Heimdebüt von Rückkehrer Alex Ruoff erwartet – genauso wie die Entscheidung, wer von den weiteren Spielern ohne deutschen Pass dafür pausieren muss.

Die Rheinländer, die in der Basketball Bundesliga ebenso wie die Göttinger zwei Siege auf dem Konto haben, stehen etwas überraschend im unteren Teil der Tabelle. „Aber wenn man sich ihre Gegner anschaut, sieht man, dass sie gegen die Top-Teams der Liga gespielt haben“, warnt BG-Co-Trainer Hylke van der Zweep davor, die Bonner zu unterschätzen. „Sie gehen ein sehr hohes Tempo und sind im Prinzip immer im Angriffs-Modus.“

Bonn mit Problemen in der Liga

Den Saisonstart hatte sich der neue Baskets-Trainer Thomas Päch sicherlich anders vorgestellt. Erst am vergangenen Spieltag gelang seinem Team der zweite Liga-Sieg – ein deutliches 103:85 gegen den Mitteldeutschen BC. In der Basketball Champions League läuft es für die Rheinländer hingegen deutlich besser. Am Mittwochabend gewann Bonn zu Hause gegen das italienische Team Happy Casa Brindisi durch ein starkes Schlussviertel 101:93 und führt die Tabelle der Gruppe D mit sechs Siegen punktgleich mit dem französischen Vertreter JDA Dijon an.

Bei ihrem zweiten Liga-Sieg gegen die Weißenfelser waren Branden Frazier und Yorman Polas Bartolo mit jeweils 17 Punkten beste Bonner Werfer, gefolgt von Martin Breunig (15). Der US-Guard Frazier erzielt auch im Schnitt die meisten Zähler pro Partie (15,1), zu denen 3,3 Rebounds und 4,1 Assists kommen. „Frazier ist ein sehr guter Spieler und Scorer, der immer zuerst den Korb attackiert. Wenn man dann gegen ihn in der Verteidigung aushilft, findet er den freien Mitspieler. Darum gibt er auch viele Assists“, so van der Zweep.

Minuten werden gleichmäßig verteilt

Päch verteilt die Minuten in seiner Rotation ziemlich gleichmäßig auf zehn Akteure. Zweitbester Bonner Punktesammler ist Martin Breunig (11,3), der auch die zweitmeisten Rebounds holt (4,3). Hinter Frazier gibt der deutsch-amerikanische Guard T. J. DiLeo die zweitmeisten Assists (3,2). „Bonn hat mehrere Spieler, die von mehreren Positionen aus treffen können. Darum können wir uns nicht nur auf einen Spieler konzentrieren“, weiß van der Zweep.

Durchschnittlich erzielen die Baskets 84 Punkte und gehören mit einer Dreier-Quote von 41 Prozent zu den besten Teams der Liga. Das Problem ist die Defense: 92 Punkte kassiert Bonn im Schnitt. „Wir müssen versuchen, Bonns Spiel zu verlangsamen und dürfen nicht das Tempo zulassen, das sie gerne hätten“, erklärt van der Zweep.