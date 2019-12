B-Mädchen der SG Windhausen/Förste holen Gruppensieg

Die B-Mädchen der SG Windhausen/Förste haben sich souverän für die Endrunde der Hallenregionsmeisterschaften im Futsal qualifiziert. In der Einbecker Stadionhalle belegten die Harzerinnen in ihrer Vorrundengruppe A ohne Niederlage den ersten Platz.

Lediglich gegen den SC Hainberg musste sich Windhausen/Förste mit einem 1:1 begnügen. Ansonsten gab es ausnahmslos Siege. Nach Erfolgen gegen den MTV Markoldendorf (1:0), FC SeeBern (3:0), JSG Ahlsburg/Einbeck 05 (2:0) und den FC Gleichen (3:0) kam es im letzten Spiel zum direkten Duell um den Gruppensieg. Auch hier hatten die SG-Mädchen die Nase vorn und setzten sich gegen den FC Lindenberg Adelebsen mit 2:1 durch.

Neben Windhausen/Förste und Adelebsen schaffte der MTV Markoldendorf durch einen Treffer in letzter Minute als Gruppendritter den Sprung in die Endrunde. In der Gruppe B qualifizierte sich der FFC Renshausen ohne Punktverlust und Gegentor als Sieger, die weiteren Endrundentickets gingen an den TSV Nesselröden und die JFG Weser-Schwülme.