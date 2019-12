Männliche C-Jugend der HSG oha feiert Kantersieg im Solling

Der Handball-Nachwuchs der HSG oha beendete mit den Partien des vergangenen Wochenendes das Jahr und befindet sich nun in der kurzen Weihnachtspause.

HSG Uslar/Schoningen/Wiensen - Männliche C-Jugend 4:37 (2:21). Die Harzer hatten nur zu Beginn ein paar Schwierigkeiten, doch schon nach wenigen Minuten zeigte sich die erwartete Überlegenheit. Immer wieder wurden freie Spieler gesehen und schöne Kombination gespielt. Auch die Torhüter waren gut aufgelegt und beeindruckten mit einigen starken Paraden. Dazu bekamen auch die weniger erfahrenen Spieler viel Einsatzzeit und machten ihre Sache gut. Mit dem dritten Tabellenrang können die HSG-Jungs zufrieden in die Pause gehen. HSG: Bode, Petrusky, Ramazani (10), Eckert, Schreiber, Wiegmann (2), Schmidt (4), Thormeier (5), Thomssen (5), Loch (6), Dempwolf, Wittenberg (4), Kölling (1), Otremba.

Männliche E-Jugend - HSG Rhumetal 13:24 (7:11). Im Derby hatte der HSG-Nachwuchs den ungeschlagenen Tabellenführer zu Gast. In der ersten Hälfte schafften es die Harzer, den Gegner vor immer neue Aufgaben zu stellen. Die Manndeckung wurde konsequent durchgezogen. Nach einem 6:6-Zwischenstand sorgten erst einige Ballverluste für den Pausenrückstand. In der zweiten Hälfte im offenen Spiel fehlten den Gastgebern zwar die spielerischen und körperlichen Mittel, um das Spiel noch umzubiegen, dennoch gab es vom Trainerteam ein großes Lob an die Mannschaft. Im neuen Jahr spielt die E1-Mannschaft zusammen mit dem E2-Team in der Regionsliga. HSG: Waldmann, R. Weber, Lyko, Gothe (1), Wode, Thormeier (4), J. Weber (1), Ahrens (1), Brakel (4), Sonntag (1), Koecher, Mros, Strüver (1), Ramazani.

HSG Schoningen/Uslar/Wiensen - Männliche E2-Jugend 11:14 (3:7). Bei den favorisierten Gastgebern zeigte das junge oha-Team seine beste Saisonleistung. Kämpferisch und auch spielerisch konnte das Team überzeugen, entsprechend ging es mit einer 7:3-Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Uslar zunächst, doch aufopferungsvoll kämpfend im Abwehrspiel und mit schnellen Spielzügen im Angriff war beim 12:6 die Entscheidung gefallen. Aus der guten Mannschaft ragte Matti Sinram noch heraus. HSG: Sindram (5), Kwast , Bernhardt , Lux (2), Mros, Webel (4), Eichhorn (2), Bischof (1), Sommer.