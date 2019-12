Sportler des LSKW Bad Lauterberg beim 34. Nikolaus-Schwimmfest in Einbeck.

LSKW-Nachwuchs landet in Einbeck auf vorderen Plätzen

Der LSKW Bad Lauterberg startete mit einer gut besetzten Mannschaft beim 34. Nikolaus-Schwimmfest in Einbeck. Beim traditionell letzten Wettkampf des Jahres wurden noch einmal starke Leistungen gezeigt. Nach vielen Jahren war es auch wieder möglich, eine Mädchenstaffel an den Start zu bringen. In der Besetzung Amelie Ahrend, Lina Elaine Rink, Leonie Ahrend und Lucy Eggert wurden die 4x50 m Freistil und Brust absolviert und beachtliche Platzierungen im Mittelfeld erreicht.

Die größere Wettkampferfahrung bescherte den Jungs sogar Podestplätze. In der Besetzung Max Preilipper, Lex Preilipper, Julian Ballhause und Maximilian Bröde wurde über die 4x50 m Freistil der dritte Platz erreicht. Noch eine Stufe höher ging es über die 4x50 m Brust. Max Preilipper, Lex Preilipper, Dean Lorenz und Maximilian Bröde sicherten sich mit einer starken Leistung Platz zwei.

Auch auf den Einzelstrecken überzeugte die Mannschaft und konnte mehrere Podestplätze sammeln. Lucy Eggert belegte über 50 m Brust Platz zwei. Max Peilipper wurde Zweiter über 50 m Rücken und 50 m Brust sowie Dritter über 100 m Lagen. Maximilian Bröde holte über 50 m Rücken Bronze, auf Platz zwei schwamm er über 50 m Brust und 100 m Lagen.

Erste Wettkampferfahrung sammelten Alexander Trübel und Mira Lahmann als jüngstes Mitglied der Mannschaft. Insgesamt wurden 34 Einzel- und vier Staffelstarts absolviert. Die Wettkampfmannschaft des LSKW Bad Lauterberg hat sich in diesem Jahr zu einer starken Truppe entwickelt, in der auch der Spaß nicht zu kurz kommt.