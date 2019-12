Herren des TTC PeLaKa fahren den ersten Saisonsieg ein

Für die Tischtennisteams des TTC PeLaKa standen die letzten Spiele vor der Winterpause an.

Die zweiten Damen kehrten in der Bezirksliga mit einem Auswärtspunkt vom TSV Hilwartshausen nach Hause, kein Team konnte sich bis zum Ende der Partie absetzen. Die gegnerische Spitzenspielerin war für die Seestädterinnen eine Nummer zu groß. Sandra Wallnöfer-Büschleb/Bettina Oepkes gewannen ihr Doppel. Wallnöfer-Büschleb (2), Oepkes (2) und Christiane Meyer (2) holten die Einzelpunkte zum 7:7. Anja Füllgrabe verlor ihre zweite Begegnung unglücklich in der Verlängerung des Entscheidungssatzes.

Die ersten Herren hatten zum Ende der Hinserie endlich ein Erfolgserlebnis. In der Bezirksoberliga war man Gast beim SCW Göttingen II. Die ersten zwei Doppel gingen im Entscheidungssatz an die Göttinger, aber Thomas Büschleb/Christoph Klein verkürzten. Dank eines überragend aufspielenden Reiner Schubert, der letztlich beide Einzel gewann, blieben die Seestädter im Spiel. Janis Högemann, der keine Nerven zeigte, und Klein glichen zum 4:4 aus. Alexander Gaun verlor zwar unglücklich sein zweites Spiel in der Verlängerung des fünften Satzes, doch Chris Langkabel holte souverän beide Einzel. Als auch noch Büschleb und nochmals Högemann punkteten, war mit 9:6 der erste Sieg der Saison perfekt.

Die zweite Herrenmannschaft empfing in der Bezirksklasse in eigener Halle den Tabellennachbarn vom TSV Nesselröden II. Eine 6:5-Führung der Gastgeber reichte jedoch nicht zum erwünschten Punktgewinn. Die Siege bei der 6:9-Niederlage holten die Doppel Matthias Lange/Torsten Nickel und Detlef Fromme/Jan Lossie. Im Einzel waren Nickel (2), Lange und Fromme erfolgreich.

Die dritten Herren verloren beim SuS Tettenborn ziemlich deutlich mit 1:7. Den Ehrenpunkt holte Jan Lossie, er verlor aber auch sein erstes Einzel in der Saison.

Niederlage im Topspiel

Zum Spitzenspiel in der 3. Kreisklasse reisten die vierten Herren als Zweiter zum Tabellenführer TSV Schwiegershausen II. Der TTC musste die Überlegenheit des Spitzenreiters neidlos anerkennen. Außer einem Einzelsieg von Uwe Klonz war nichts zu holen.

Durch einen Heimsieg gegen den SV Hörden III hat die vierte Herrenmannschaft in der 4. Kreisklasse den Anschluss an das Mittelfeld gefunden. Drei Doppelerfolge durch Steven Bode/Robin Dernedde und Niklas Klose/Erik Killig (2) waren der Grundstock. Im Einzel konnte zunächst nur Bode punkten. In der zweiten Einzelrunde gewannen Killig und Dernedde jeweils in der Verlängerung des fünften Satzes, sowie Klose zum 7:3.