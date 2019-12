BG-Damen geht in Keltern in der Verlängerung die Kraft aus

Es wäre eine Sensation gewesen, doch nach einer packenden Partie und einem tollen Kampf mussten sich die völlig erschöpften Flippo Baskets BG 74 Göttingen beim Meisterschaftsfavoriten und DBBL-Tabellenführer Rutronik Stars Keltern mit 66:81 (64:64, 28:36) nach Verlängerung geschlagen geben.

Ohne die verletzte Megan Mullings gelang den Gästen aus Göttingen ein guter Start. Bis zum 7:7 nach drei Minuten spielten sie auf Augenhöhe. Dann aber zeigte Keltern seine Klasse aus der Distanz in Person von Milica Deura und Ilze Jakobsone und zog bis zum Ende des ersten Viertels auf 13:24 davon. Doch die Veilchen Ladies ließen sich nicht unterkriegen und verkürzten (22:28/15.). Mit einem 28:36 ging es in die Pause, für die BG-Damen, bei der Marika Fengkohl aufgrund der knappen Personaldecke viel Spielzeit erhielt, war es ein respektables Zwischen-Resultat.

Veilchen Ladies bleiben dran

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Göttingerinnen dran. In der 24. Minute stellte Cayla McMorris mit vier Punkten in Folge erstmals seit dem Beginn sogar einen Vorsprung her (40:39). Die Führung wechselte bis zum Ende des dritten Viertels ständig hin und her, mit einem 46:47 ging es in den Schlussabschnitt.

Das Team von BG-Headcoach Goran Lojo wollte nun den Sieg und führte fünf Minuten vor dem Ende mit zehn Punkten (59:49). Dann aber schlichen sich die ersten Konzentrationsfehler im Rumpfteam ein und Keltern konnte 14 Sekunden vor dem Ende zum 64:64 ausgleichen. Lojo nahm eine Auszeit, doch die BG-Damen nutzen den letzten Angriff nicht zum Sieg. Die Verlängerung musste entscheiden. Die war eine deutliche Angelegenheit für Keltern, da den Gästen einfach die Kräfte fehlten.

Cayla McMorris war nach ihrer verletzungsbedingten Pause mit 31 Punkten und 14 Rebounds die mit Abstand stärkste BG-Spielerin. Jill Morton punktete ebenfalls zweistellig (12 Zähler).