C-Jugend des TuSpo Petershütte unterliegt auswärts mit 0:4

Auch im Fußball-Nachwuchsbereich hat jetzt die Winterpause begonnen, als letzte Altkreismannschaft war die C-Jugend des TuSpo Petershütte im Einsatz. Die Seestädter kassierten in der Bezirksliga zu Gast bei der zweiten Mannschaft der Freien Turner Braunschweig eine deutliche 0:4 (0:3)-Niederlage.

Die Mannschaft von Jonny Retzlaff verspielte in der ersten Halbzeit schon alle Möglichkeiten auf einen Sieg, der Gastgeber aus dem Prinzenpark ging auf dem heimischen Kunstrasenplatz durch Tore in der 19., 25. und 31. Minute mit einer 3:0-Führung in die Pause. Nach Wiederbeginn machten die Löwenstädter dann schnell mit dem 4:0 den Deckel drauf (38.) und nahmen den Petershüttern so jede Hoffnung auf eine Wende. Die junge TuSpo-Elf verabschiedet sich damit als Tabellensiebter in die Pause.

Die letzte Partie der B-Jugend des JFV Rhume-Oder in der Bezirksliga fiel dagegen aus, der Sportplatz in Lindau war witterungsbedingt in einem unbespielbaren Zustand.