Damen und Herren II der HSG oha sind im Einsatz

Herzberg. Die HSG-Damen spielen am Samstag in Worbis, auf die Herren-Reserve wartet beim MTV Geismar II das Duell der beiden verlustpunktfreien Teams.

Während die ersten Herren der HSG oha bereits am Freitag im Einsatz sind, stehen für etliche weitere Handball-Teams die Punktspiele erst am Samstag beziehungsweise Sonntag auf dem Spielplan.

Die zweiten Herren wollen dabei am Samstag ab 14.30 Uhr ihre Tabellenführung und weiße Weste in der Regionsoberliga verteidigen. Der Gegner hat es allerdings in sich, die Harzer spielen beim ebenfalls noch verlustpunktfreien MTV Geismar II, ausgetragen wird die Partie in der Sporthalle im Schulweg in Göttingen-Geismar. Beide Kontrahenten haben sich bislang keine Blöße gegeben, Geismar als Zweiter aber eine Partie weniger absolviert.

Frauen spielen in Worbis

Eine durchaus lösbare Aufgabe erwartet die HSG-Frauen in der Vorrunde zur Regionsoberliga. Der Tabellenzweite ist ab 18.15 Uhr beim SV Einheit Worbis gefordert. Die Gastgeberinnen aus dem benachbarten Thüringen stehen mit 4:6 Punkten auf Rang fünf. Allerdings erwiesen sich die Spiele in Worbis in der Vergangenheit immer wieder als knifflige Angelegenheiten.

Heimspiele finden am Samstag im Nachwuchsbereich in der Herzberger Mahntehalle statt. Die männliche E2-Jugend empfängt ab 16 Uhr den MTV Moringen. Im Anschluss ab 18 Uhr spielen die A-Junioren in der Landesliga gegen die SG Börde. Auswärts tritt die JMSG der weiblichen D-Jugend beim Northeimer HC II an (16.15 Uhr), die C-Juniorinnen der JMSG spielen um 18 Uhr bei der HG Rosdorf-Grone.

Am Sonntag empfängt die weibliche E-Jugend ab 15 Uhr die HG Rosdorf-Grone in der Mahntehalle. Die männliche E-Jugend spielt schon um 10 Uhr beim MTV Geismar II. Die C-Junioren sind um 13 Uhr bei der JSG Duderstadt-Landolfshausen im Einsatz.