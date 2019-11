Harzer Schwimmer sind bei Deutscher Meisterschaft dabei

Die Harzer Jaqueline Gleitz und Tom Täubert starten bei den 45. Deutschen Meisterschaften im Schwimmen, Retten und Tauchen in Göppingen.

Göppingen. Jacqueline Gleitz und Tom Täubert starten bei den 45. Titelkämpfen im Schwimmen, Retten und Tauchen, die in Göppingen ausgetragen werden.

Jaqueline Gleitz und Tom Täubert haben kürzlich an den 45. Deutschen Meisterschaften im Schwimmen, Retten und Tauchen teilgenommen, die in Göppingen ausgetragen wurden. Die Fahrt nach Baden-Württemberg legten sie mit dem Bus der DLRG-Ortsgruppe Walkenried zurück.

Täubert, Ausbilder in den DLRG-Ortsgruppen Walkenried und Bad Lauterberg sowie Fachangestellter für Bäderbetriebe im Vitamar Bad Lauterberg, stellte in insgesamt sechs Disziplinen der Konkurrenz. Über 50 m Freistil und 100 m Lagen belegte er jeweils den siebten Platz, über 50 m Rücken und 50 m Schmetterling reichte es für Platz sechs. Noch besser lief es über 50 m Brust, hier wurde er Fünfter. Im heiß umkämpften Dreikampf (25 m Tauchen, 50 m Kraul sowie 25 m Schleppen, alles in Kleidung) setzte er sich auf dem vierten Platz fest.

Jacqueline Gleitz, Ausbilderin in den Ortsgruppen sowie Fachangestellte für Bäderbetriebe im Salztal-Paradies Bad Sachsa, maß sich in fünf Wettkämpfen mit ihren Gegnern. Über 100 m Lagen und 100 m Freistil sicherte sie sich jeweils den neunten Platz. Über 100 m Brust landete Gleitz auf dem siebten Platz, über 100 m Rücken wurde sie Sechste. Im stark besetzten Dreikampf erlangte die Harzerin sogar den fünften Platz.