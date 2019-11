Hattorfer Herrenteams sorgen einmal mehr für Nervenkitzel

Der TTC GW Hattorf blickt auf eine spannende Punktspielwoche zurück, mit Niederlagen genauso wie mit Erfolgen.

Die ersten Herren wollten ihre Erfolgsserie in der Bezirksklasse fortsetzen, hatte das Team doch seit der Auftaktniederlage in Krebeck nicht mehr verloren Drei Unentschieden in Serie folgte zuletzt der erlösende erste Sieg. Gegen den TSV Nesselröden II sollte möglichst gleich der nächste doppelte Punktgewinn gelingen, um sich ein wenig von der unteren Tabellenregion abzusetzen, bevor die Duelle gegen Gegner vom oberen Ende der Tabelle anstehen. Doch das sollte nicht so einfach werden: Zwar brachte die Startphase ein lupenreines 3:0 nach den Eingangsdoppeln, aber die Gäste kämpften sich schnell auf 3:2 heran. Uwe Barke erhöhte auf 4:2, einer knappen Fünfsatz-Niederlage ließ Olaf Oppermann einen ebensolchen Sieg zum 5:3 folgen. Ein Doppelschlag von Roman Tront und Marc Hensel führte zum vorentscheidenden 7:3. Wieder kam Nesselröden heran auf 7:5, doch Felix Monjau bescherte den Grün-Weißen mit seinem Sieg den Matchball, den Oppermann zum 9:5 verwandelte. Damit liegt das stark umgekrempelte Team in der Bezirksklasse voll im Soll.

Krimis für die zweiten Herren

Die zweiten Herren konnte in der Kreisliga bisher erst einen Sieg verbuchen und startete entsprechend motiviert gegen die SG Osterhagen/Lauterberg II. Das 0:1 glichen Roman Tront/Frank Pfeiffer aus, Tront siegte seinerseits zur ersten Hattorfer Führung. Nach dem Ausgleich war es Pfeiffer, der seine Farben wieder nach vorn brachte. Danach setzte es zwei Niederlagen in Folge, so dass die Gäste nun in Front lagen. Robert Katzer siegte zum 4:4, doch die Spielgemeinschaft hatte das Momentum auf ihrer Seite – mit einem 4:6 aus Hattorfer Sicht ging es in die Schlussdoppel. Ein Fünfsatz-Sieg von Tront/Pfeiffer hielt die Hoffnung auf eine Punkteteilung am Leben, doch mit einer Niederlage im letzten Spiel war das 5:7 besiegelt.

Ähnliches Nägelkauen stand für die vierten Herren in der 2. Kreisklasse gegen SuS Tettenborn III auf dem Programm, obwohl es zunächst alles andere als danach aussah. Ein blendender Start von Klaus Sukhardt/Daniel Großmann sowie Ralf Kasparek/Alexander Buhl in den Doppeln sowie Sukhardt, Großmann und Kasparek in den Einzeln ließ die Mannschaft 5:0 davon eilen. Dem 5:2-Anschluss ließ Großmann das 6:2 folgen, doch wieder gelang den Gästen ein doppelter Punktgewinn, dank dessen es mit 6:4 in die Schlussdoppel ging. Hier setzte sich nicht nur die Aufholjagd fort, sondern es wurde geradezu dramatisch: Im ersten Doppel schenkten sich die Kontrahenten nichts, nach einem 10:12, 17:15, 10:12 und 12:10 musste der fünfte Satz die Entscheidung bringen. Als dieser mit 11:8 zugunsten Tettenborns ausfiel, hing alles am Ausgang des letzten Doppels. Die Paarung Sukhardt/Großmann gab sich hier aber keine Blöße und sorgte durch ihren vergleichsweise souveränen Sieg zum 7:5 für den umjubelten ersten Saisonsieg des Teams.

Die erste Jugendmannschaft hatte gegen den TV Pöhlde noch deutlich das Nachsehen in der 1. Kreisklasse: Hier war es einzig Nikolas König, der beim 1:9 einen Sieg landen konnte, wobei drei weitere Spiele erst knapp im fünften Satz verloren gingen und der eine oder andere Punkt drin gewesen wäre.