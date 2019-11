Förster Teams spielen gegen Pöhlde zweimal groß auf

Eine Woche mit etlichen auszutragenden Begegnungen liegt hinter den Mannschaften des TTC Förste.

Hervorragend auf den Pöhlder Gast eingestellt präsentierte sich die zweite Herrenvertretung, gegen den TVP wurde leistungsgerecht mit 7:2 gewonnen. In der Siegerliste konnten sich Weber/Ettig, Bosse/Behrens, Dennis Weber (2), Rüdiger Behrens (2) und Ersatzspieler Sascha Ettig eintragen.

Mit dem MTV Gittelde hatte der TTC Förste III einen starken Gegner zu Gast. Nach einer guten Vorstellung hieß es zum Spielschluss leistungsgerecht 6:6. Die Erfolge zum ersten Punktgewinn der Saison steuerten Jeremy Ettig/H.-W. Steffens, Marc Bohrmann, Sascha Ettig (2) und S. Ettig/Bohrmann bei. Zum zweiten Mal in dieser Woche trat der TV Pöhlde in Förste an, diesmal bei den dritten Herren. Die Gastgeber waren wohl noch vom ersten Punktgewinn zwei Tage zuvor beflügelt. Das Spiel endete in dieser Höhe unerwartet mit 7:1 für Förste. Am Erfolg waren Bohrmann/S. Ettig, J. Ettig/Gropengießer, Marc Bohrmann, Jeremy Ettig (2), Sascha Ettig und Julian Gropengießer beteiligt.

Aufholjagd bleibt unbelohnt

Im Heimspiel gegen den TTC PeLaKa IV geriet das vierte Herrenteam schnell mit 1:5 ins Hintertreffen. Nach einer Aufholjagd kamen die Förster auf 4:5 heran, musste sich letztlich aber dennoch mit 4:7 geschlagen geben. Für Förste punkteten Mues/Tröh, Hermann Mues, Stephan Tröh und Rainer Kynast.

Mit Aufstellungsproblemen musste das fünfte Team gegen RW Hörden III antreten. Die Partie ging mit 1:7 verloren, Uwe Koch erspielte den Ehrenpunkt.