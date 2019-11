Nach der Pause drehen die Veilchen Ladies auf

Die Flippo Baskets BG 74 Göttingen haben ihr Heimspiel gegen DBBL-Schlusslicht Inexio Royals Saarlouis am Ende souverän mit 80:46 (31:30) gewonnen. Eine überragende zweite Hälfte vor 360 Zuschauern sorgte für den Triumph und einige Steine, die den Gastgeberinnen vom Herzen fielen.

Die BG-Damen starteten gut und lagen nach dem ersten Viertel mit 16:8 vorn. Im zweiten Abschnitt allerdings häuften sich die Fehler und die Saarländerinnen konnten bis zur Halbzeit auf einen Punkt verkürzen. Nach der Pause ging Saarlouis sogar in Führung, dann aber gelang den Flippo Baskets ein 20:0-Lauf.

Veilchen Ladies dominieren

„Ich habe der Mannschaft in der Halbzeit gesagt, dass wir dieses Match nur über die Defense gewinnen können. Und das ist angekommen“, sagte BG-Headcoach Goran Lojo. Das dritte Viertel ging mit 26:7 klar an die Veilchen Ladies. Auch im Schlussabschnitt dominierte der Gastgeber, bei dem Hiske Göttling ihre Premiere vor heimischem Publikum in der DBBL feierte. Das frenetische Publikum pushte das Team bis zum Ende. Centerin Vasiliki Karambatsa durfte sich in der Schlussminute sogar über einen Dreier freuen.

Der Rebound-Vergleich ging mit 38:27 relativ klar an die BG, auch bei den Steals lagen die Göttingerinnen mit 17:14 vorn. Stärkste Spielerin der Gastgeberinnen war Cayla McMorris mit 20 Punkten und acht Rebounds. Knapp dahinter folgte Jenny Crowder mit 17 Punkten, sechs Rebounds und sechs Assists. „Das war ein wichtiger Sieg. Meine Spielerinnen sollten um jeden Ball kämpfen und das haben sie gemacht“, freute sich Lojo.