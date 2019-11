Nachwuchs des TuSpo Petershütte holt die volle Punktzahl

Während die Nachwuchsteams auf Bezirksebene des JFV Rhume-Oder aufgrund gesperrter Plätze zum Zuschauen gezwungen waren, konnten sich die Mannschaften des TuSpo Petershütte über eine perfekte Ausbeute freuen.

Die C-Jugend des TuSpo feierte in der Bezirksliga beim 1. SC Göttingen 05 II mit 2:1 (2:1) einen Überraschungserfolg. Direkt mit dem ersten Angriff gingen die Seestädter in Führung. Ben Steinbrück war wacher als die Abwehr und traf (1.). Die Freude wurde schnell getrübt, nach einer Standardsituation glich 05 aus (4.). Danach übernahm TuSpo wieder das Kommando, Steinbrück belohnte seine Mannschaft mit der erneuten Führung (33.). In der zweiten Hälfte schaltete Göttingen einen Gang hoch, Petershütte igelte sich hinten ein und rettete das 2:1 ins Ziel. „Man könnte fast meinen, dass wir auswärts befreiter aufspielen als zu Hause“, sagte Trainer Jonny Retzlaff.

Nach der Niederlage im Spitzenspiel ist die TuSpo-B-Jugend von Marc-Andre Jäger in der Bezirksliga zurück in der Erfolgsspur. Gegen den FC Grone fuhr einen 4:1-Auswärtssieg ein. Max-Jamo Südhof brachte die Gäste in Führung (7.), Maximilian Breitenbach erhöhte zum 2:0-Halbzeitstand (28.). Nach Wiederbeginn machte TuSpo den Deckel drauf, Kevin Xhaferri schnürte einen Doppelpack (51., 69.). Der Ehrentreffer für Grone fiel in der 70. Minute.

Nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen meldete sich die Landesliga-A-Jugend der Seestädter von Armin Dreyer mit einem 4:2-Auswärtssieg bei der JSG Schöningen zurück. Henrik Steinicke markierte in der Anfangsphase das 1:0 (4.), Ismail Saadou fand die schnelle Antwort (10.). Kurz vor der Pause sorgte Fynn Kleeberg für eine kleine Vorentscheidung (37. und 44.). Erneut Kleeberg machte in der 54. Minute alles klar, das 4:2 von Gianluca Quast (56.) brachte keinen neuen Schwung für die Gastgeber.