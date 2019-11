BG Göttingen ist gegen die Gießen 46ers chancenlos

Göttingen. Die Veilchen kassieren in der Basketball-Bundesliga eine empfindliche 63:90-Niederlage und verpassen so den dritten Erfolg in Serie.

Die BG Göttingen hat ihre Erfolgsserie in der Basketball-Bundesliga nicht ausgebaut. Am Samstagabend verlor die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers gegen die Gießen 46ers mit 63:90 (30:52). Vor 3.311 Zuschauern in der Sparkassen-Arena gerieten die Südniedersachsen, bei denen Kyan Anderson und Elias Lasisi durch Krankheiten geschwächt waren, bereits im ersten Abschnitt hoch in Rückstand. Bester Veilchen-Werfer war Dennis Kramer mit 18 Punkten. Für Gießen traf Alen Pjanic am häufigsten (20 Zähler).

Die Veilchen, bei denen Zane Waterman als siebter Ausländer aussetzte, und die Gießener schenkten sich von Beginn an nichts, so dass sich kein Team absetzte. Dylan Ostekowski brachte die Hausherren mit vier Punkten in Folge 8:4 in Front, aber Teyvon Myers verkürzte danach durch einen Dreier auf 10:9 (5.). Die BG baute ihren Vorsprung zwar wieder auf 13:9 aus, doch den hessischen Gästen gelang es im Anschluss, die Göttinger Angriffe zu stoppen. Auf der anderen Seite agierte die Mannschaft von 46ers-Headcoach Ingo Freyer nun mit viel Selbstvertrauen und holte sich durch zwei Dreier in Folge ihre erste Führung (13:15/7.). Die Gießener spielten nun ihren Stil, schlossen schnell ab und verunsicherten die Veilchen. Bis zum Viertelende gelang den Gastgebern kein Punkt mehr (13:29).

Veilchen sind von der Rolle

Auch im zweiten Abschnitt war die BG zunächst vollkommen von der Rolle. Die Roijakkers-Truppe fand kein Mittel gegen die 46ers, die munter weiter trafen. Im Angriff verzettelten sich die Hausherren in Einzelaktionen und erzielten bis Mitte des Viertels nur drei Punkte. In der 16. Minute ließ Gießens Center John Bryant den Veilchen-Rückstand auf 27 Zähler anwachsen (16:43). Bis zur Halbzeitpause schafften es die Göttinger durch einige gute Defensiv-Aktionen, sich wieder etwas Selbstvertrauen zu holen und zu verkürzen. In die Kabine gingen die Südniedersachsen mit einem 30:53-Rückstand.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Veilchen und kamen durch Kramer auf 34:55 heran (23.). Die Göttinger kämpften und versuchten den Rückstand weiter zu verringern, aber ihre ausbaufähige Trefferquote – nur 39 Prozent nach dem dritten Abschnitt – ließ dies nicht zu. So lagen die Veilchen vor dem Schlussabschnitt 47:69 zurück.

Fehlstart ins letzte Viertel

Die mögliche Aufholjagd vermasselte sich die Roijakkers-Truppe mit einem Fehlstart ins letzte Viertel. Neun schnelle 46ers-Punkte zum 47:78 zwangen den BG-Headcoach zu einer Auszeit. Gießen brach in der Folge nicht ein und baute seinen Vorsprung immer weiter aus. Am Ende mussten die Veilchen, die ihre Leistungssteigerung aus dem dritten Viertel nicht aufrecht erhalten konnten, sich deutlich geschlagen geben.

„Es war ein verdienter Sieg für Gießen. Wir waren heute nicht im Spiel. Wir hatten in Kyan Anderson und Elias Lasisi zwei kranke Spieler und haben versucht, das auf andere Schultern zu verteilen. Das ist uns aber nicht gelungen“, sagte Roijakkers, während sich sein Gegenüber Freyer über die wichtigen Zähler im Abstiegskampf freute.