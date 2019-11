Fußball-Nachwuchs auf Bezirksebene spielt noch draußen

Lasfelde. Drei Mannschaften des TuSpo Petershütte sind am Samstag im Einsatz. Die Begegnungen des JFV Rhume-Oder fallen dagegen aus.

Während sich die Nachwuchsteams auf Kreisebene bereits im Winterschlaf befinden, geht es für die Jugendteams auf Bezirksebene weiterhin um wichtige Punkte.

Die C-Jugend des TuSpo Petershütte hat in der Bezirksliga mit dem 5:0-Sieg über die dritte Mannschaft von Eintracht Braunschweig Selbstbewusstsein getankt. Zum Spiel beim 1. SC Göttingen 05 II am Samstag um 10 Uhr reist die Mannschaft von Jonny Retzlaff dennoch als Außenseiter. Die Kreisstädter befinden sich in der Tabelle neun Punkte vor den Seestädtern.

Mit einem 4:0-Heimsieg gegen den FC Grone startete die B-Jugend des TuSpo im Sommer in die Bezirksliga-Saison. Nicht nur deswegen reist die Mannschaft von Marc-Andre Jäger am Samstag als Favorit zum Rückspiel an den Göttinger Siekweg. Die Jäger-Elf ist Zweiter, der Gastgeber befindet sich als Zehnter auf dem ersten Abstiegsplatz. Los geht es um 14 Uhr.

Auf die TuSpo A-Jugend von Armin Dreyer wartet am Samstag ab 14.30 Uhr in der Landesliga ein Spiel auf Augenhöhe. Die Seestädter und die JSG Schöningen sind Tabellennachbarn und nur durch drei Tore getrennt. Das umkämpfte Hinspiel gewann die Dreyer-Elf mit 3:2, nun soll nach drei sieglosen Spielen der Hinspielerfolg auch in der Fremde wiederholt werden.

Die für Samstag vorgesehenen Spiele der B- und A-Jugend des JFV Rhume-Oder fallen aufgrund der widrigen Platzverhältnisse aus.