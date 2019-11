Ein Ausfall schwächt das Lauterberger Prellball-Team

Der zweite Spieltag der Mixed-Kreisliga des Turnkreises Goslar-Salzgitter im Prellball fand in Salzgitter statt. Vom Turnkreis Osterode darf in dieser Liga erstmalig als Gastmannschaft der MTV Lauterberg mitspielen.

Nachdem die Kneippstädter am ersten Spieltag alle Partien gewonnen hatten, traten sie nun ersatzgeschwächt an. Christian Hartmann als Schlagmann fehlte. Dadurch fehlte es an der nötigen Durchschlagskraft und in der Defensive machte sich zusätzlich der höchste Altersschnitt aller Mannschaften bemerkbar. Teilweise sind die Kneippstädter 40 Jahre älter als die Gegner.

Im ersten Spiel nutzte Salzgitter den Heimvorteil aus und ging mit zwölf Bällen Vorsprung in die Halbzeit. Die zweite Hälfte war zwar ausgeglichen, dennoch verlor Lauterberg mit 20:32. Im zweiten Spiel gegen den MTV Vienenburg I wurden die Lauterberger in der ersten Halbzeit durchgehend überspielt. Wieder lag man aussichtslos mit zehn Bällen zurück und verlor letztlich mit 17:27. Gegen die TSG Bad Harzburg bestimmten die Kneippstädter von Beginn an das Spiel und siegten verdient mit 34:12. Im vorletzten Spiel gegen den MTV Vienenburg II wechselten sich beide Mannschaften in der Spielbestimmung ab, Lauterberg verlor am Ende knapp mit 19:22. Im letzten Spiel wurde gegen die Damenmannschaft von Vienenburg III gespielt und aufgrund zweier strittige Entscheidungen unglücklich mit 19:20 verloren. In der Tabelle ist der MTV aber noch auf Platz zwei.

Der dritte Spieltag findet am 25. Januar ab 14 Uhr in der Grundschulturnhalle Bündheim in Bad Harzburg statt.