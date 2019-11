Team des RSV Adler Hörden fährt auf vordere Plätze

Osterode. Die Mannschaft nimmt am vierten Lauf der Landespokalserie 2019 teil. In der Mannschaftswertung landen die Adler auf dem dritten Rang.

Der RSV Frisch Auf Förste hatte als Ausrichter zum vierten und letzten Durchgang der Landespokalserie 2019 und alljährlichen Saisonabschluss im Kunst- und Einradsport in die Röddenberghalle eingeladen. 77 Starts aus sechs Vereinen in 20 verschiedenen Disziplinen waren zu verzeichnen. Für den RSV Adler Hörden standen 16 Starts in acht verschiedenen Altersklassen an.

Mit Marike Riemann ging im 1er Kunstradsport der Schülerinnen U9 die jüngste Teilnehmerin im gesamten Starterfeld an den Start. Mit einem Abzug von insgesamt 1,5 Punkten und einer neuen persönlichen Bestleistung konnte sie in der Tageswertung den fünften Platz belegen. In der Gesamtwertung bedeutete dies in ihrem ersten Wettkampfjahr ebenfalls Platz fünf.

Großes Starterfeld in der U11

Im mit neun Sportlerinnen besetzten Starterfeld beim 1er Kunstradsport Schülerinnen U11 standen mit Amira Hassan, Laura Graun und Juliya Wenzel gleich drei Adler-Mädchen. Mit einer guten Kür erzielte Wenzel ein weiteres Ergebnis mit einer ausgefahrenen Punktzahl von über 20 Punkten, welches mit einen guten fünften Platz belohnt wurde. Einen guten Lauf erwischte Hassan. Sie zeigte eine nahezu fehlerfreie Kür, die von der Jury mit wenigen Abzügen und einer persönlichen Bestleistung belohnt wurde. In der Tageswertung konnte sie Platz sechs belegen. Mit einem Sturz zu Beginn ihrer Kür erwischte Graun keinen guten Start. Am Ende belegte sie den siebten Platz. In der Gesamtwertung belegte Wenzel den fünften, Graun den sechsten und Hassan den siebten Platz.

Das größte Starterfeld gab es im 1er Kunstradsport Schülerinnen U13 mit 14 Starterinnen. Aufgrund ihrer guten Haltung bekam Kimberley Johnson nur wenig Abzüge, musste jedoch kurz vor dem Ende einen Sturz hinnehmen. In der Tageswertung belegte sie Platz zwei. Auch Larissa Tervooren musste beim Umstieg zu den Kehrübungen (rückwärts) einen Abstieg hinnehmen. Weiterhin bekam sie zusätzliche Abzüge aufgrund nicht ganz vollgefahrener Übungen. In der Tageswertung belegte sie den siebten Platz. Mit einer nicht ganz fehlerfreien Kür und ebenfalls einen Sturz konnte Lotta Witthuhn in der Tageswertung den 13. Platz erzielen. In der Gesamtwertung verteidigte Johnson ihren Vorsprung und holte sich so den Gesamtsieg. Das gute Ergebnis wurde mit Platz sechs von Tervooren und Platz zwölf von Witthuhn abgerundet.

Sturz beim Teamfahren

In der Besetzung Carolina Marx, Emily Placht, Eva Maria Beurshausen und Lara Joy Adler ging die Mannschaft im 4er Einradsport Schülerinnen an den Start. Auch sie mussten in ihrer Kür einen Sturz hinnehmen und sich der Mannschaft aus Förste geschlagen geben. In der Tages- und Gesamtwertung belegte das Hördener Team jeweils Platz zwei.

Die meisten RSV-Sportlerinnen gingen im 1er Kunstradsport Schülerinnen U15 an den Start. Lena Gödeke zeigte eine fehlerfreie Kür, erhielt nur 2,36 Punkte Abzug und stellte eine persönliche Bestleistung auf. In der Tageswertung wurde sie Zweite. Aufgrund ihrer sehr guten Körperhaltung erhielt Eva Maria Beuershausen nur wenige Abzüge, hatte jedoch einige Übungen nicht ganz ausgefahren. Emily Placht und Lara Joy Adler zeigten gute Leistungen, bekamen jedoch einige nicht ganz nachvollziehbare Abzüge. In der Tageswertung belegte sie die Plätze sieben und neun. Das Ergebnis rundete Sindy Krzysik mit dem zehnten Platz ab. In der Gesamtwertung belegte Gödeke den dritten, Beuershausen den sechsten, Adler den achten, Placht den zehnten und Krzysik den elften Platz.

Mit Sonja Henze konnte der RSV einen Start im 1er Kunstradsport der Frauen stellen. Mit einer guten Leistung konnte sie ihre persönliche Bestleistung um 2,66 Punkte verbessern und Platz zwei in der Tages- und Gesamtwertung belegen.

Lena Gödeke und Kimberley Johnson gingen auch im 2er Kunstradsport Schülerinnen an den Start. Leider konnten sie ihre Kür nicht fehlerfrei zeigen, stürzten und konnten aufgrund einer Verletzung nicht zu Ende fahren. Dennoch reichte es für den Tagessieg. Auch in der Gesamtwertung konnten sie sich über den Titel freuen.

Mit einem anspruchsvollen und mit schwierigen Übungen bestickten Programm ging Simon Liebl im 1er Kunstradsport an den Start. Mit einer persönlichen Bestleistung erzielte er erstmals über 70 Punkte und fuhr in der Tages- und Gesamtwertung den dritten Platz ein.

In der Mannschaftswertung konnte der RSV Adler Hörden immens zulegen und sich über den dritten Platz freuen.