Mighty Owls Osterode sind das Maß der Dinge

Die Mighty Owls Osterode sind in der Bowling-Bezirksliga das Maß der Dinge. Am dritten Spieltag gelang erneut der Tagessieg, damit wurde vor der Winterpause auch der Vorsprung in der Tabelle ausgebaut.

Die Osteroder bestätigten in Goslar ihre Favoritenrolle und gewannen die ersten drei Spiele souverän. Im vierten Spiel konnte auf hohem Niveau gegen den 1. BC Goslar (724:724) ein Unentschieden herausgespielt werden. Nach der Mittagspause kamen die Osteroder nicht konzentriert genug ins Spiel und verloren mit 622:649 gegen den SV Stöckheim II. Im Anschluss deklassierten die Mightys mit 800:680 Pins den BC Hot Pins Braunschweig. Auch im letzen Spiel ließen sie dem BBL 2000 II keine Chance und gewannen 787:611.

Mit drei Punkten Vorsprung holten die Osteroder damit den Tagessieg und bauten die Führung in der Gesamtwertung auf 13 Punkte aus. Die besten Spieler in der Tageswertung waren Christian Rottenberg (Erster, Schnitt 193,8 Pins), Alexander Lenz (Fünfter, 184,3 Pins) und Michael Lüdtke (Sechster, 183,9 Pins).

Der vierte Spieltag findet am 2. Februar 2020 im Bowlingcenter Eulenburg statt. Dann können sich interessierte Osteroder einen Eindruck von dem Sport machen und den Owls die Daumen drücken.