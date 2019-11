Pforzheim. Der Youngster gewinnt beim Sparkassen Crosslauf das Rennen in der Altersklasse M9. Auch Lena Morig und Jonas Just überzeugen in ihren Läufen.

Jannik Just von der LG Osterode läuft in Pforzheim allen davon

Am vergangenen Wochenende starteten drei Läufer der LG Osterode beim Sparkassen Crosslauf in Pforzheim. Bei durchwachsendem Witterungsbedingungen mit zeitweise leichtem Regen mussten sich die Athleten einer sehr anspruchsvollen Crosslaufstrecke stellen. Neben dem sehr aufgeweichten Untergrund waren mehrere kleine giftige Anstiege, ein Sandbunker, mehrere Baumstämme und Strohballen sowie die „Huchenfelder Rampe“, ein Anstieg mit 50 Grad Steigung, zu bewältigen. Den Läufern wurde so auf der Strecke kräftemäßig alles abverlangte.

Zunächst musste Jannik Just (Jahrgang 2010) in der Altersklasse M9 an den Start. Für ihn galt es, eine kurze Strecke von 600 m zu absolvieren. Sofort nach dem Start setzte er sich an die Spitze des Feldes, lief ein gleichmäßig schnelles Rennen und gab die Führungsposition nicht mehr ab. Nach schnellen 2:18,4 Minuten konnte er so souverän einen Start-Ziel-Sieg einfahren und die Goldmedaille mit nach Hause nehmen.

In höherer Altersklasse bewiesen

Anschließend musste sich Lena Morig (Jahrgang 2004) als U16-Athletin in der höheren Altersklasse U18 der teilweise zwei Jahre älteren Konkurrenz über 3000 m stellen, wobei eine Runde über 1200 m und dann eine Runde über 1800 m zu bewältigen waren. Morig ging das Rennen etwas defensiver an und positionierte sich im zweiten Drittel des Feldes. Im Laufe der zweiten Runde konnte sie mit einer starken Leistung noch einige Plätze gut machen und so in 13:45,3 Minuten den sehr guten zwölften Platz belegen.

Zum Schluss musste Jonas Just (Jahrgang 2001) in der U20 an die Startlinie. Der Lauf war gleichzeitig Qualifikationslauf für die U20-Cross-EM, die beiden Erstplatzierten qualifizierten sich direkt. Daher gingen fast alle deutschen Topläufer der Jahrgänge 2000 bis 2002 an den Start, so dass Just sich einem extrem starken Starterfeld stellen musste. Es galt, eine Runde über 1200 m und dann drei Runden über 1800 m und damit eine Gesamtstrecke von 6600 m zu laufen. Die „Huchenfelder Rampe“ war insgesamt viermal zu bewältigen.

Da die Strecke aufgrund der vorher gestarteten Läufe stark aufgeweicht war, bedeutete dies für die Athleten einen noch höheren Kraftaufwand. Just ging das Rennen zügig an, lies aber die Spitzengruppe bewusst ziehen, da das Anfangstempo sehr hoch war und er den Wettkampf aus einem Trainingsblock heraus absolvierte. Sein Tempo konnte er gut halten und auf der letzten Runde sogar noch etwas beschleunigen und einige Plätze gut machen. Mit einer starken kämpferischen Leistung belegte er in 24:55,2 Minuten den guten 13. Platz. Von der sehr schweren Strecke waren am Ende aber alle sichtlich gezeichnet.