B-Jugend: JFV Rhume-Oder überrascht, TuSpo lässt Federn

Die C-Jugend des TuSpo Petershütte fuhr bei Eintracht Braunschweig III einen wichtigen Sieg ein, die B- und A-Jugend gingen der Seestädter gingen an diesem Wochenende leer aus. Dafür konnte die B-Jugend des JFV Rhume-Oder überraschen.

Auf dem Braunschweiger Kunstrasen war die Petershütter C-Jugend in der Bezirksliga-Partie von Beginn an hellwach und setzten die Eintracht früh unter Druck. Devin Ullrich profitierte von einem Fehler im Aufbauspiel und netzte zum 1:0 ein. TuSpo erspielte sich weitere Chancen, Ullrich belohnte sich mit seinem zweiten Treffer (17.). Den Schlusspunkt vor der Pause setzte Paul Sutormin mit einem sehenswerten Tor zum 3:0. Ullrich schnürte dann den Dreierpack (40.), den letzten Treffer der Partie erzielte Enrico Sperling in der 50. Minute – Endstand 5:0. Einen Schreckmoment gab es, als der BTSV-Torwart benommen ausgewechselt werden musste. „Auf diesem Wege wünschen wir gute Besserung“, so das Petershütter Trainerteam.

Berichte aus der B-Jugend

Die B-Jugend der Petershütter verlor das Spitzenspiel in der Bezirksliga bei der JSG SCU Salzgitter mit 2:6 (0:3). Bis kurz vor dem Pausenpfiff konnte die Mannschaft von Marc-Andre Jäger das 0:0 halten, dann brach man allerdings ein. Gleich dreifach schlug es ein (36., 38., 40.). Auch nach Wiederbeginn erwischte der Gastgeber einen Traumstart und konnte sofort erhöhen (41.). Das Spiel war gelaufen, aber die Seestädter wehrten sich. Max Haase traf zum zwischenzeitlichen 1:4 (51.), Maximilian Breitenbach zum 2:5 (73.). Am Ende gewann der Tabellenführer mit 6:2 und baute seinen Vorsprung auf acht Punkte aus. „Das war nicht unser bestes Spiel, aber man muss anerkennen, dass Salzgitter echt stark ist“, so Jäger.

Die B-Junioren des JFV Rhume-Oder siegten dagegen in der Bezirksliga hochverdient mit 4:0 (2:0) beim SC Hainberg. Von Anfang an setzten die Grün-Schwarzen das vorgegebene Pressing um den Gastgeber unter Druck. Der starke Lukas Müller sorgte mit einem Freistoß für das 1:0 (11.). Auch danach machte der JFV weiter Druck. Eine direkt verwandelte Ecke durch Tjark Matthies brachte das 2:0 (20.). Nun kamen die Gastgeber besser ins Spiel und hatten zwei gute Möglichkeiten, diese konnte der sichere JFV-Keeper Louis Iben aber vereiteln. Nach der Pause übernahm Rhume-Oder wieder das Kommando. Das 3:0 durch Müller, wieder ein direkter Freistoß, war die Vorentscheidung (57.). Matthies setzte per Volley den Schlusspunkt (80.). „Endlich haben sich die Jungs für die Trainingsleistung belohnt. Ein großes Lob an die ganze Mannschaft für eine geschlossene Leistung. Wir leben noch und müssen jetzt dran bleiben und weiter machen“, sagte JFV-Coach Kevin Zarins.

In der A-Jugend-Landesliga zeigte die TuSpo-Elf von Armin Dreyer ein gutes Spiel, musste sich aber beim SSV Vorsfelde mit 1:4 (0:2) geschlagen geben. Die Seestädter waren zu Beginn das bessere Team und hätten führen müssen, gerieten aber durch eigene Fehler in Rückstand (12. und 18.). Nach Wiederbeginn brachte Julian Schaschowitz die Dreyer-Elf wieder heran (51.). Doch der SSV erholte sich von dem Gegentreffer und antwortete in der 69. Minute. In der Schlussminute machte Vorsfelde dann den Deckel drauf. „Wir haben vorne zu kompliziert gespielt und hinten zu einfach Gegentore bekommen. Der Wille und die Einstellung waren gut“, analysierte Dreyer.