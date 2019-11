60 Minuten harte Arbeit warten

Im siebten Spiel der laufenden Saison in der Verbandsliga Niedersachsen führt die Reise der HSG oha nach Hildesheim zur Drittligareserve der Eintracht. Gespielt wird am Sonntag, 3. November, um 17 Uhr in der Volksbank-Arena. Der Gastgeber aus Hildesheim startete gut in die Saison. Mit 8:4-Punkten...