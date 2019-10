Herzberger Kreisliga-Team pustet Windhausen aus der Halle

„In sportlicher Hinsicht läuft es für uns momentan überragend“, konnte Michael Recht, Vorsitzender des TTC Grün-Weiß Herzberg, die bisher erzielten Tabellenränge der Mannschaften kurz und bündig zusammen.

Während ersten und zweiten Herren sowie die zweiten Damen ihre Staffeln anführen, beginnen die ersten Damen in der Landesliga Fuß zu fassen. Beim SC Sandkamp sah es nach einem 0:4-Rückstand zunächst gar nicht gut aus. Erst durch das gewonnene Einzel von Laura Vollbrecht, die tags zuvor den eignen Männern bei den Vereinsmeisterschaften das Leben schwer gemacht hatte, fassten die Grün-Weißen wieder Mut und konnten durch feine Dreisatz-Siege von der genesenen Manuela Schwark und Steffi Müller zum 3:4 aufschließen. Jessica Wills musste sich nach hart umkämpften vier Sätzen geschlagen gegeben, das siegreiche Trio Vollbrecht, Schwark und Müller konnte sogar die 6:5-Führung herstellen. Die Gastgeberinnen holten sich die folgenden Einzel nach jeweils fünf Sätzen. Jessica Wills, zuvor zweimal knapp geschlagen, punktete dann aber ohne große Mühe zum 7:7-Unentschieden.

Herren beweisen Kampfgeist

Die ersten Herren waren bei der neugegründeten Spielgemeinschaft SeuLa III, also Seulingen/Landolfshausen, im Einsatz. Auch hier bewiesen die Herzberger Kampfgeist und ließen sich vom 1:3-Rückstand nach den Doppeln und dem ersten unglücklich verlorenen Einzel von Christopher Jablonski nicht beeindrucken. Drei Siege in Folge von Philip Böttcher, Gabriel Becker und Steffi Müller wendeten das Blatt zum 4:3, nach der Niederlage von Kevin Winter sorgten Sebastian Lagershausen und das obere Paarkreuz mit Böttcher und Jablonski für den 7:4-Zwischenstand. Danach schien die Luft etwas raus zu sein. Gleich drei Spiele gingen glatt mit 0:3 an die Hausherren, lediglich Lagershausen konnte das Ergebnis mit seinem Sieg weiterhin für Herzberg im Positiven halten (8:7). Den Schlusspunkt setzte das Vorzeigedoppel Böttcher/Jablonski, das in fünf Sätzen den 9:7-Sieg perfekt machte.

Wesentlich leichter hatte es da die zweite Mannschaft in der Kreisliga. Auf heimischem Parkett empfingen Michael Winter, Sebastian Lagershausen, Kevin Winter und Jörg Zupke die Herren vom FC Windhausen. Nach mühevollen Fünfsatz-Siegen in den Doppeln lief es in den Einzeln deutlich besser, wobei nur Neuzugang Winter gegen Burkhard Kern patzte, alle anderen Spiele waren Siege der Hausherren. So kam es zum deutlichen 7:1.

Ebenfalls Heimrecht hatte die vierte Mannschaft gegen den TTC PeLaKa III. Die Gäste liefen mit fünf Spielern auf und setzten sich mit dem Gewinn der Eingangsdoppel ab, dies konnten Raja Schrader und Gerhard Walter durch ihre Siege zunächst egalisieren. Alle weiteren Spiele kippten jedoch im fünften Satz zugunsten der Gäste, so dass eine zu deutliche 2:7-Niederlage notiert werden musste.