Die dritten VTS-Damen erspielen ausgeglichene Bilanz

Mit einer ausgeglichenen Bilanz beendeten die dritten Damen des VT Südharz in der Bezirksliga ihren Heimspieltag, ausgetragen in der Sporthalle in Pöhlde. Gegen den MTV Grone II gelang der erhoffte Sieg, der Landesliga-Absteiger vom ASC Göttingen II entpuppte sich dann aber doch als eine Nummer zu...