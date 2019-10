Fußballerinnen des FC Westharz kommen 0:10 unter die Räder

Die zweite deutliche Niederlage in Folge setzte es für die Fußballerinnen des FC Westharz in der Bezirksliga. Beim Tabellendritten TSV Gladebeck ging der Aufsteiger mit 0:10 (0:3) baden. Für die FCW-Damen ging es dabei von Beginn an nur um Schadensbegrenzung, schließlich konnte man nur ein...