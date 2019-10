Marburg. Die Flippo Baskets BG 74 Göttingen unterliegen bei BC Pharmaserv Marburg mit 57:83 (32:46) – es ist die dritte Niederlage in Serie.

Veilchen Ladies kassieren klare Niederlage in Marburg

Nach vier knappen Spielen mit zwei Siegen und zwei Niederlagen gab es für die Flippo Baskets BG 74 Göttingen nun in der DBBL die erste klare Entscheidung. Das Team von Headcoach Goran Lojo verlor beim BC Pharmaserv Marburg mit 57:83 (32:46).

Größtes Handicap bei den Veilchen Ladies war, dass Kapitänin und Spielmacherin Jennifer Crowder wegen Rücken-Beschwerden nicht voll belastbar war. Sie stand statt sonst mehr als 30 Minuten nicht mal zehn Minuten auf dem Court. Und doch gelang der Start in die Begegnung. Nach vier Minuten hielten die BG-Damen beim 5:5 noch gut mit. Dann riss der Faden und Marburg konnte sich immer mehr absetzen. Schon nach dem ersten Viertel lag das Team von Bundestrainer Patrick Unger mit 26:14 vorn. Bis zur Halbzeitpause vergrößerten die Gastgeberinnen diesen Vorsprung auf 14 Punkte.

Nach dem Seitenwechsel blieben die Flippo Baskets zunächst dran, musst dann aber einen Lauf der Gastgeberinnen hinnehmen. So fiel das Ergebnis am Ende deutlich aus, auch, weil die Trefferquote mit lediglich 33 Prozent erneut unter den eigenen Ansprüchen lag. Das machten die Gastgeberinnen weitaus besser. Sie trafen immerhin mit 49 Prozent Quote. Auch bei den Rebounds waren die Göttingerinnen mit 35:44 deutlich unterlegen. Effektivste Spielerin der Marburgerinnen war Marie Berthold mit zwölf Punkten und elf Rebounds. Bei den Veilchen Ladies sammelten Megan Mullings und Cayla McMorris jeweils 17 Zähler.