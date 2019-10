Fußball-Nachwuchs kämpft um Punkte

Nach der Ferienpause rollt im Nachwuchsbereich der Ball wieder. Im Einsatz auf Bezirksebene sind auch die Teams aus dem Altkreis Osterode.

Für die A-Jugend des TuSpo Petershütte wurde es in der Landesliga das erwartet schwere Auswärtsspiel beim BSC Acosta. Die Seestädter verschliefen die erste halbe Stunde und lagen folgerichtig mit 0:2 zurück. Mark Stojanovic und Danilo-Eliano Leo trafen nach Standardsituationen für die Braunschweiger (5., 13.). Auch das vorentscheidende 0:3 kurz vor der Halbzeit fiel nach einer Standardsituation, Paul-David Niehbuhr war zur Stelle (44.). Danach waren die Gäste ein gleichwertiger Gegner, im Angriff fehlte aber die Zielstrebigkeit. In der 72. Minute fing man sich das vierte Gegentor nach einem Standard, Leo machte seinen Doppelpack perfekt. „Das Ergebnis fällt um zwei Tore zu hoch aus. Die Mannschaft hat eine gute Moral bewiesen und ist bis zum Ende vorne drauf gegangen. Jetzt heißt es: Mund abputzen und weiter geht’s“, so Trainer Armin Dreyer.

Die A-Jugend des JFV Rhume-Oder spielte in der Bezirksliga 2:2 (1:2) gegen den FC Gleichen. Erneut laufen die Grün-Schwarzen einem Rückstand hinterher, obwohl man die Partie kontrollierte. Doch nach einem Fehler im Spielaufbau setzten die Gäste einen Konter zum 0:1 (10.). Der JFV zog weiter ein gutes Kurzpassspiel auf, lediglich der letzte Pass war nicht konsequent genug. Ein weiterer Fehler führte zum 0:2 (25.). Auch danach spielte der JFV weiter nach vorne, Hauke Jagemann gelang der Anschlusstreffer (31.). In der zweiten Hälfte versuchte der JFV das Spiel noch offensiver aufzuziehen, Phillip Bode markierte schließlich den verdienten 2:2-Ausgleich (60.). Defensiv wurden keine Fehler gemacht, somit kam der Gast auch nicht mehr zu klaren Möglichkeiten.

Spiele der B-Junioren

In einem Spiel mit guten Chancen auf beiden Seiten setzte sich die B-Jugend des TuSpo Petershütte im Spitzenspiel der Bezirksliga mit 3:1 (0:1) gegen den SV Lengede durch. Smaja Ahemtovic brachte die Gäste in Front, trotz des Rückstands spielten die Seestädter jedoch souverän weiter. Vor allem nach dem Wiederbeginn kontrollierte die Jäger-Elf das Spiel und belohnte sich für den Aufwand. Ein Doppelschlag von Jannik Böttcher bescherte TuSpo eine 2:1-Führung (47., 55.). In der Schlussphase sorgte Leon Waal dann für die Entscheidung (3:1, 79.). „Wir haben uns in einem offenen Spiel am Ende verdient durchgesetzt. Damit sind wir weiter oben dran, was unser Ziel war“, freute sich Trainer Marc-Andre Jäger.

Die B-Jugend des JFV Rhume-Oder musste in der Bezirksliga bei der Reserve von Eintracht Northeim die erwartete Niederlage hinnehmen. Beim 1:3 (0:1) zogen sich die Schützlinge von Kevin Zarins und Umut Ates aber gut aus der Affäre und hielten das Spiel nach dem Anschlusstreffer von Luis Iben (58.) lange offen. Erst in der Schlussphase gelang den Northeimern mit dem dritten Treffer die Entscheidung (73.). Schmerzlicher als die Niederlage wiegt allerdings die Verletzung von Filip Pruszkowski, der mit Verdacht auf Bänderriss bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden musste und vermutliche längere Zeit ausfallen wird.

Die C-Jugend des TuSpo Petershütte bot in der Bezirksliga dem Favoriten von Acosta Braunschweig Paroli und setzte die Löwenstädter zu Beginn der Partie mit Angriffspressing unter Druck. Drei gute Möglichkeiten ließ die Retzlaff-Elf jedoch liegen. In der 20. Minute stellte Acosta den Spielverlauf auf den Kopf und ging nach einem TuSpo-Fehler in Führung. Auch in der Folge waren die Seestädter das bessere Team, der Anschluss vor der Pause gelang jedoch nicht. Auch nach der Halbzeit ging das Spiel weiter in eine Richtung, der Ausgleich wurde aufgrund einer Abseitsstellung aber zurückgepfiffen. „Mit diesem Zusammenhalt und Kampfgeist wird dieses Team schon bald wieder punkten“, ist sich Trainer Jonny Retzlaff sicher.