Fußball-Nachwuchs startet nach Herbstpause durch

Die Herbstpause ist vorbei, der Ball rollt ab diesem Wochenende auch in sämtlichen Jugendligen wieder. Auf Bezirksniveau sind die Teams des TuSpo Petershütte und JFV Rhume-Oder im Einsatz.

Bei den Petershüttern darf sich lediglich die B-Jugend in der Bezirksliga vor heimischem Publikum präsentieren. Das Spiel der Mannschaft von Marc-Andre Jäger beginnt am Samstag um 14 Uhr auf dem Lasfelder Sportplatz. Nach dem Aus im Bezirkspokal während der Ferien wollen die Seestädter zurück in die Erfolgsspur finden. Zu Gast ist der Tabellennachbar vom SV Lengede. Der Zweitplatzierte steht ein Rang über den Seestädtern – mit einem Sieg würde die Jäger-Elf am Konkurrenten vorbeiziehen. Am anderen Ende der Tabelle hofft der JFV Rhume-Oder zeitgleich, Bonuspunkte beim Tabellenvierten Eintracht Northeim II zu sammeln. Aktuell stehen die Grün-Schwarzen einen Punkt vor einem Abstiegsplatz.

Ebenfalls am Samstag um 14 Uhr ist die C-Jugend des TuSpo in der Bezirksliga zu Gast bei der zweiten Mannschaft von Acosta Braunschweig zu Gast. Der Gastgeber liegt momentan auf dem vierten Platz und geht als Favorit in das Spiel. Die Retzlaff-Elf ist jedoch immer für eine Überraschung gut.

Am ungewohnten Sonntag startet die A-Jugend der Petershütter in der Landesliga in den zweiten Teil der Hinrunde. Die Mannschaft von Armin Dreyer ist ab 11 Uhr zu Gast bei Acosta Braunschweig in der Herzogin-Elisabeth-Straße. Die Aufgabe für die Seestädter ist sehr schwierig, die Löwenstädter starteten perfekt in die Saison und sind Spitzenreiter. Ein Unentschieden wäre da schon ein Erfolg. In der A-Jugend-Bezirksliga kommt es am Samstag ab 14 Uhr zum Duell der Tabellennachbarn. Der Sechste vom JFV Rhume-Oder hat den Siebten FC Gleichen zu Gast. Gespielt wird in Hattorf.