Die Alte Dame und die Diva vom Main sind dabei

Das Teilnehmerfeld der Profi-Nachwuchsteams beim Sparkasse & VGH-Cup 2020 in der Göttinger Lokhalle ist komplett. Auch Eintracht Frankfurt und Hertha BSC werden vom 9. bis 12. Januar bei Europas größtem A-Jugend-Hallenfußballturnier dabei sein.

Nach einem Jahr Pause kehrt der Hauptstadtclub aus Berlin zurück an die Leine. Die Hertha, amtierender Landespokalsieger Berlins und letztjährige Tabellenfünfte der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost, steht zum 11. Mal im Starterfeld in Göttingen. Nach einem Jahr Pause startet der Deutsche A-Junioren Meister von 2018 zum dritten Mal unter der Leitung von Coach Michael Hartmann in der Lokhalle. Der 45-jährige A-Lizenzinhaber stand bereits bei den Auftritten der Alten Dame 2017 und 2018 hinter der Hertha-Bande und wurde als Spieler auf seinen Profistationen in Berlin (1994 - 2005) und bei Hansa Rostock (2005 - 2007) deutschlandweit bekannt.

„Wir kommen immer gern nach Göttingen“, sagt Holger Müller, Nachwuchskoordinator bei den Hessen. Im vergangenen Jahr eroberte die Profimannschaft die Herzen vieler Fußballfans durch den Einzug in das Euro League-Halbfinale im Sturm. Dorthin wollen die Frankfurter bei ihrer neunten Teilnahme nun auch in Göttingen. „Wir hoffen sehr, endlich die Zwischenrunde zu überstehen und am Sonntagnachmittag noch aktiv dabei zu sein“, so Müller.