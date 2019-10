Jork. Das Team startet mit etlichen neuen Gesichtern in die Saison. Zum Auftakt gelingen in Jork zwei glatte 5:0-Erfolge – die SB ist damit Tabellenführer.

Freiheiter Luftgewehr-Reserve überzeugt in Liga zwei

Die zweite Mannschaft der Schützenbrüderschaft Freiheit startete in Jork in die neue Saison der 2. Bundesliga Luftgewehr. Dabei präsentierte sich das Team mit neuem Gesicht. Die 17-jährige Malena Meyer von der SG Altenhagen und Lina Meier, 21 Jahre vom SSV Kassau sind die Neuzugänge der SB Freiheit II, die künftig von Ekkehard Linn und Nils Froböse gemeinsam betreut wird. Die junge Mannschaft wird sicherlich von Linns jahrelanger Erfahrung und Expertise als Diplomtrainer und Bundesligacoach des ABC Münster profitieren.

Im ersten Match gegen den SV Stoppelmarkt aus Vechta zeigte Freiheits Michael Bamsey aus Wales eine kontinuierlich starke Leistung und gewann gegen Stefanie Breuer 394:390. Lukas Fischer gelang nach beeindruckender Aufholjagd mit 395:390 gegen Stefan Hackmann das 2:0, ehe Lina Meier ihren Kontrahenten Tim Juschkat regelrecht deklassierte (390:379) und den dritten Punkt für Freiheit einfuhr. Ebenso deutlich setzte sich Monja Neder gegen Adrian Börgerding (384:370) durch. Malena Meyer setzte mit ihrem 382:377-Erfolg gegen Jan Niklas Heil den Schlusspunkt zum 5:0-Endstand.

Wechsel in der Aufstellung

Für das Duell gegen die Gastgeber des SV Ladekop wechselte Trainer Ekkehard Linn an drei Positionen. Bamsey an der Spitzenposition hatte gegen Ladekops Jessica Kregel (392:388) ebenso keine Probleme wie Fischer, der Christoph Egger deutlich 393:377 bezwingen konnte. Jaqueline Völker punktete gegen Julian Stoll (387:385) für die SB, den vierten Punkt fuhr Mannschaftsführer Meissner gegen Chantal Luisa Kück (390:385) ein. Lisa Geweke brillierte in ihrem Aufeinandertreffen mit Alexander Meinking ebenso und machte mit 391:382 den Freiheiter Traumstart zum zweiten 5:0-Sieg perfekt. Mit blütenweißer Weste ist SB Freiheit II erster Tabellenführer der zweithöchsten deutschen Klasse.

„Alle haben gezeigt, was in ihnen steckt“, zeigte sich Linn mit dem makellosen Auftakt sehr zufrieden. Am 24. November wartet beim zweiten Durchgang mit der Bundesliga-Reserve der Braunschweiger SG ein harter Brocken auf die Harzer. Das zweite Duell bestreitet Freiheit gegen die Aufsteiger des SSV Kassau.

