Die Anfänger des MTV Osterode, Natalie und Emily Kümmritz, beim Turnier in Afferde.

Afferde. Sieben Läuferinnen des MTV gehen vor den Toren Hamelns an den Start. Natalie und Emily Kümmritz werden Erste in ihren Gruppen.

Rollkunstnachwuchs des MTV Osterode überzeugt in Afferde

Mit einer nur kleinen Besetzung von sieben Läuferinnen ging es für die Rollkunstlaufabteilung des MTV Osterode am letzten Septemberwochenende zum Wettbewerb nach Afferde. Der Ort liegt vor den Toren der Rattenfängerstadt Hameln. Dorthin hatte der Niedersächsische Rollsport- und Inlineverband zum Kürwettbewerb geladen, bei dem fast 300 Läuferinnen und Läufer aus 19 niedersächsischen Vereinen in sehr großen Gruppen gegeneinander antraten.

Auch in Afferde konnten die Läuferinnen des MTV, wie schon bei ihrem Heimatturnier ein paar Wochen zuvor, wieder überzeugen. Mit dem jeweils ersten Platz in ihren Gruppen wurden am Samstag Natalie Kümmritz (Anfänger Mädchen Gr. 3a) und Emily Kümmritz (Anfänger Mädchen Gr. 3b) belohnt.

Am Sonntag ging dann Emilia Meiselbach als Zehnte (Figurenläufer Mädchen 3b) aus dem Wettkampf hervor. Alissa Meiselbach verpasste als Vierte bei den Freiläufern Mädchen Gr. 2 nur ganz knapp den Sprung auf das Treppchen. Jona Heins ging als Zehnte aus ihrem Wettkampf hervor (Freiläufer Mädchen Gr. 3a). Nele Behrens als Neunte sowie Johanna Böhlendorf als Zehnte (beide Freiläufer Mädchen Gr. 3b) rundeten das gute Resultat für die Osteroder ab.