Veilchen Ladies sind heiß auf Verfolgerduell gegen Nördlingen

Göttingen. Die Flippo Baskets BG 74 Göttingen empfangen die XCYDE Angels aus Nördlingen am Samstag in der FKG-Halle. Es spielt der Vierte gegen den Fünften.

Das nächste richtungsweisende Match für die Flippo Baskets BG 74 Göttingen steht an. Am Samstag um 19 Uhr empfängt das Team von Headcoach Goran Lojo in der 1. DBBL die XCYDE Angels aus Nördlingen. Beide Mannschaften sind mit zwei Siegen und einer Niederlage in die Saison gestartet und liegen auf den Plätzen vier und fünf der Tabelle.

Nördlingen musste zuletzt eine klare 59:77-Heimniederlage gegen den Vizemeister Rutronik Stars Keltern hinnehmen. Das konnte auch eine Rückkehrerin nicht verhindern: die kanadische Nationalspielerin Samantha Hill läuft wieder für die Angels auf. Shootingstar bei den Bayern ist die 19-jährige Deutsche Luisa Geiselsöder mit durchschnittlich 18,5 Punkten

Lojo erwartet einen äußerst starken Gegner, den er schon zu Saisonbeginn beim Auftaktsieg gegen die favorisierten Marburgerinnen genauer unter die Lupe nahm: „Sie haben eine Reihe von richtig guten Spielerinnen in ihren Reihen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um unsere Fans einzuladen, die Halle so richtig voll zu machen. Das war schon klasse gegen Herne.“