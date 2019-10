TuSpos B-Junioren scheiden aus dem Bezirkspokal aus

Die B-Junioren des TuSpo Petershütte sind als letzte Nachwuchsmannschaft des Altkreises aus dem Bezirkspokal ausgeschieden. Im Duell zweier Bezirksligisten mussten sich die Seestädter im Viertelfinale dem 1. SC Göttingen 05 II vor heimischer Kulisse knapp mit 1:2 (1:2) geschlagen geben.

Sämtliche Treffer fielen dabei bereits in der ersten Hälfte. Die Gäste aus der Kreisstadt gingen bereits in der vierten Minute durch Saimonas Beniusis in Führung. Die Petershütter ließen sich davon nicht beeindrucken, Kevin Xhaferri glich zum 1:1 aus (13.). Praktisch mit dem Pausenpfiff gelang Beniusis jedoch die erneute 05-Führung (40.). In Hälfte zwei versuchte TuSpo alles, ein Treffer gelang jedoch nicht.