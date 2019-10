Die Termine für den Harzer Zwergencup stehen fest

Bad Lauterberg. Die Rennserie für den Skinachwuchs wird auch im Winter 2019/20 an sechs Stationen ausgetragen. Ein erstes Training ist bereits im November.

Auch in diesem Winter wird es wieder den Harzer Zwergencup geben, in dem junge Skifahrer ihre ersten Renn-Erfahrungen sammeln können – unabhängig von einer Vereinszugehörigkeit. Dass dieses Konzept ankommt, zeigen die Teilnehmerzahlen der vergangenen Jahre.

Inzwischen stehen die Termine für den Winter 2019/20 fest. Los geht es am 24. November mit einem Training in Bispingen. Anschließend sind am 18. Januar (Ausrichter WSV Braunlage), 19. Januar (LSKW Bad Lauterberg), 8. Februar (WSV Südharz), 9. Februar (111NN Braunschweig), 23. Februar (SC Bad Grund/SC St. Andreasberg) und 8. März (Bremer Ski Club) die Rennveranstaltungen geplant. Die detaillierten Ausschreibungen folgen noch.