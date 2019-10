Elbingerode. Die Bogenschützen treten beim Saisonabschlussschießen den SV Watenbüttel an.

Harald Kirchhoff und Nils Hartleb von den Bogenschützen des MTV Elbingerode machten sich auf den Weg in das bei Braunschweig gelegene Watenbüttel. Sie wollten an dem 19. Saisonabschlussschießen des SV Watenbüttel teilnehmen.

Beide sicherten sich am Ende jeweils einen zweiten Platz. Harald Kirchhoff legte dafür 591 Ring in der Seniorenklasse vor, Nils Hartleb kam in der Schülerklasse 1 auf 459 Ring.