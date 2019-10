Mara Hesse räumt beim TC Wulften drei Titel ab

Unter der Leitung der Sportwarte Stefan Kellner und Sören Schülbe fanden die diesjährigen Clubmeisterschaften des TC Wulften statt. Zahlreiche Mitglieder nahmen seit Juni zunächst an Gruppenspielen teil, bis es anschließend in die K.o.-Runde ging. Bis zu den Halbfinals gab es auch sehr spannende Duelle. Am Wochenende konnten dann unter besten äußeren Bedingungen die Finals ausgetragen werden, diese hingegen waren meist einseitige Angelegenheiten.

Bei den Midcourt-Junioren konnte sich Teejay Borgmann vor Antonio Garcia den Titel sichern. Siegerin der Juniorinnen A wurde Juliane Mönnich vor Charlotte Ehrhardt. Bei den Junioren A konnte sich Joshua Mönnich klar gegen Matthis Stegemann durchsetzen.

Einseitige Endspiele gab es sowohl im Damen- als auch im Herreneinzel. Mara Hesse lies Louisa Dietrich beim 6:1, 6:0 keine Chance. Ebenso erging es Marco Duda, der gegen Henning Aust mit 2:6, 1:6 den Kürzeren zog. Aust konnte sich mit seinem Partner Kai Schmidt durch ein deutliches 6:2, 6:1 auch den Titel im Herrendoppel sichern.

Einen Titel mehr konnte aber noch die überragende Mara Hesse einfahren. Im Damendoppel besiegte sie mit ihrer Partnerin Louisa Dietrich die Schwestern Natalie Gauder-Rusteberg und Aline Gauder 7:5, 6:0. Im Mixed konnte sie zusammen mit Stefan Kellner nach einem 6:3, 6:1 gegen Natalie Gauder-Rusteberg und Norbert Sachwitz jubeln.