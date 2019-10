Läuferinnen des MTV Osterode überzeugen beim Hexenturnier

Die zweite Saisonhälfte hat die Rollkunstlaufabteilung des MTV Osterode mit einem Heimturnier, dem sogenannten Hexenturnier, erfolgreich eingeleitet. Insgesamt trafen sich fast 150 Läuferinnen und Läufer aus ganz Niedersachsen zum sportlichen Wettkampf in der Lindenberghalle. Darunter war auch das Junioren Dream Team, der amtierende Deutsche Meister im Formationsrollkunstlaufen der Juniorenklasse.

Intensives Training und überarbeitete Küren haben sich für den MTV bezahlt gemacht. Die Anspannung, als Gastgeber besonders gute Leistungen zeigen zu wollen, haben sich die Läuferinnen des MTV Osterode nicht anmerken lassen und wurden erneut mit guten Platzierungen und einige Podesträngen belohnt.

In den Klassen Anfänger Mädchen Gr. 2a konnten Natalie Kümmritz als Erste und Emily Kümmritz Zweite, in der Klasse Freiläufer Mädchen Gr. 3a Nele Behrens als Dritte und in der Klasse Freiläufer Gr. 3b Jona Heins als Zweite die begehrten Trophäen mit nach Hause nehmen.

Bei den Minis Mädchen landete Lilly Grüneberg auf Rang vier, Leticia Klaffelsberger wurde Siebte. In der Klasse Anfänger Mädchen Gr. 1b ging Platz zehn an Aleen Okla, auf Platz elf folgte Lilly Kopytziok. In der Klasse Anfänger Mädchen Gr. 2a belegte Hannah Luise Neumann Rang zehn, knapp am Podest vorbei schrammte in der Klasse Anfänger Mädchen Gr. 2b Mia Valentina Blume als Vierte. Anna Eilhardt holte Platz sieben in der Klasse Anfänger Mädchen Gr. 3a, in der Klasse Anfänger Mädchen Gr. 3b wurde Angelika Herbener Vierte.

Bei den Freiläufern Mädchen Gr. 2b belegte Alissa Meiselbach den vierten Platz. In der Klasse Freiläufer Mädchen Gr. 3a wurde Isabell Ketteler Vierte, außerdem starteten Johanna Böhlendorf (13.), Vanessa Altergott (14.) und Nina Morig (15.). In der Klasse Freiläufer Mädchen Gr. 3b wurde Jule Wolf Vierte, Emilia Meiselbach belegte in der Klasse Figurenläufer Mädchen Gr. 2 Platz sechs.