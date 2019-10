Team der Schießbrüderschaft schafft den Klassenerhalt

Die Schießbrüderschaft Schwiegershausen hat am Rundenwettkampf in der Disziplin KK-Gewehr 50 m Auflage in der Bezirksliga Südniedersachsen erstmalig teilgenommen. In einer Mannschaft sind drei Schützen aufgestellt. In der Setzliste wird die Reihenfolge der Position festgelegt, das heißt, Position eins der Mannschaft A schießt gegen Position eins von Mannschaft B, entsprechend geht es bei den anderen Positionen weiter. Gewertet wird mit in voller Ringzahl, wobei immer ein Sieger ermittelt wird. Haben zwei Schützen die gleiche Ringzahl kommt es zum Stechen in Zehntel-Wertung, bis ein Gewinner fest steht.

Das erste Schießen fand in Braunlage statt, der erste Gegner hieß SV Roringen. Schwiegershausen war mit den Schützen Petra Schulz, Manfred Lüer und Jutta Burgdorf angetreten. Diese Partie ging gleich mit 0:3 verloren. Als nächstes musste gegen die SG Zellerfeld geschossen werden, hier gelang ein 2:1-Erfolg.

Niederlage und Sieg

Der zweite Wettkampftag, wieder in Braunlage, fing mit einer 1:2-Niederlage gegen die SG Kreiensen an. Danach ging es gegen den Hausherren Braunlage, die mit 3:0 besiegt wurden. Der dritte Wettkampftag wurde in Rosdorf bestritten. Wieder wurde die erste Begegnung verloren, diesmal mit 1:2 gegen den SC Naensen. Die Schützen Schulz, Waldmann und Lüer kamen an dem Tag überhaupt nicht zurecht und so ging die Begegnung gegen den SV Rosdorf mit auch mit 1:2 verloren.

Am vierten Wettkampftag findet nur noch eine Begegnung für jede Mannschaft statt. Um den Klassenerhalt zu schaffen, musste Schwiegershausen den SV Dransfeld besiegen. Dieses gelang Lüer, Schulz und Waldmann mit 3:0. Das ausgegebene Ziel, der Klassenerhalt, war geschafft. In der Tabelle belegte die Schwiegershäuser am Ende sogar Platz vier, punktgleich vor dem Fünften und Sechsten.