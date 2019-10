C- und A-Junioren des JFV Rhume-Oder scheiden im Pokal aus

Für die C- und A-Jugend des JFV Rhume-Oder ist die Reise im Bezirkspokal im Viertelfinale zu Ende gegangen. Beide Teams unterlagen vor heimischer Kulisse und mussten sich aus dem Wettbewerb verabschieden.

Die C-Jugend des JFV, in der Kreisliga zu Hause, hatte mit der BVG Wolfenbüttel einen sehr starken Gegner, der alle bisherigen Spiele in der Bezirksliga souverän für sich entscheiden konnte. So übernahmen die Gäste von Beginn das Kommando und gingen in den ersten 15 Minuten mit 2:0 in Führung. Insgesamt waren die Gäste bissiger in den Zweikämpfen, nach dem 0:3 in der 28. Minute schien das Spiel bereits zur Halbzeit entschieden.

Doch die Grün-Schwarzen gingen mit neuen Mut in die zweite Hälfte und nach dem frühen Anschlusstreffer von Johannes Wehr waren die Gastgeber voll da (37.). Nachdem Torjäger Hima Ibrahim mit einem Lupfer knapp scheiterte, war er in der 50. Minute mit einem Kopfball erfolgreich und das Spiel beim 2:3 wieder völlig offen. Den zahlreichen Zuschauern boten beide Teams einen tollen Pokalfight. Als der 3:3-Ausgleich in der Luft lag, konterten die Gäste die aufgerückte JFV-Abwehr eiskalt aus und sorgten mit dem 2:4 für die Entscheidung (59.). Letztlich setzte sich der Favorit über das gesamte Spiel gesehen verdient durch, doch Rhume-Oder zeigten vor allem in der zweiten Hälfte eine starke Leistung. Beide Teams wurden mit viel Beifall für ein tolles Spiel bedacht.

Gute Leistung bleibt unbelohnt

Die A-Junioren des JFV mussten sich dem Bezirksliga-Tabellenführer SC Union SalzGitter trotz einer guten Leistung mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Auf dem tiefen Geläuf in Hattorf hatten die Gastgeber mehr von der Partie und versuchten über einen kontrollierten Spielaufbau zu Chancen zu kommen. Die Gäste lauerten auf Konter und hatten damit nach einem gut gespielten Gegenzug über die linke Seite in der 14. Minute Erfolg. Die Grün-Schwarzen ließen nicht nach und spielten weiter nach vorne, immer wieder brachte André Brakel die Bälle gefährlich in den gegnerischen Strafraum, fand jedoch keine Abnehmer. Bei einem Brakel-Freistoß war zudem der Union-Keeper zur Stelle.

Die zweite Hälfte begann wie die erste. Die Gäste agierten überwiegend mit langen Bällen, der JFV versuchte weiterhin, sich die Möglichkeiten heraus zu spielen. Die größte Chance bot sich Jannik Leimeister, der freistehend zum Kopfball kam, das Leder aber nicht genau genug platzieren konnte (62.). Auch bei einem Freistoß von Philipp Bode war der Torwart zur Stelle. In der Folge spielte der JFV offensiver und versuchte alles, ein Tor wollte aber nicht fallen. Somit steht der Gast aus Salzgitter im Halbfinale, während sich Rhume-Oder für eine gute Leistung nicht belohnte.