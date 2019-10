Veilchen Ladies verpassen die DBBL-Tabellenspitze

Die Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen haben am dritten Spieltag der DBBL die erste Niederlage kassiert. Im Niedersachsen-Duell verlor das Team von Headcoach Goran Lojo mit 63:72 (42:35) beim TK Hannover und verpasste so den möglichen Sprung an die Tabellenspitze.

Beim Derby in der Landeshauptstadt entwickelte sich eine spannende Partie. Beide Mannschaften wussten um die Bedeutung des Resultats, die Führung wechselte zu Beginn ständig hin und her. Bis zur Halbzeit hatten dabei die Veilchen Ladies die Nase vorn. Auch nach dem Seitenwechsel gaben zunächst die Gäste aus Göttingen den Ton an. Aber Mitte des dritten Viertels schienen schon ein wenig die Kräfte zu schwinden. Hannover nutzte dies und kam zurück, obwohl schon drei wichtige Akteurinnen mit vier Fouls belastet waren. Doch die Flippo Baskets nutzten das Momentum nicht für sich. Im Gegenteil, Göttingens Jill Morton musste frühzeitig nach ihrem fünften Foul passen.

Dass Hannover im Endeffekt zwei Punkte auf der Habenseite hat, liegt insbesondere an der Wurfquote. Während bei der BG nur 38 Prozent der Würfe den Weg ins Ziel fanden, waren es bei Hannover 48 Prozent. Insbesondere bei den Dreiern traf der TKH hochprozentig, so dass den Veilchen Ladies auch nicht half, dass mit Ivana Blazevic, Jennifer Crowder, Cayla McMorris und Megan Mullings vier Spielerinnen zweistellig punkteten. „Am Ende fehlte uns einfach die Kraft“, sagte Geschäftsführer Richard Crowder.