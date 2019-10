Würzburgs Jordan Hulls bringt die Veilchen zur Verzweiflung

Die BG Göttingen wartet noch auf ihren ersten Saisonsieg in der Basketball-Bundesliga. Die Mannschaft von Johan Roijakkers verlor am Samstagabend bei s.Oliver Würzburg 75:90 (38:51). Vor 2.981 Zuschauen starteten die Gäste gut in die Partie, ließen die Franken dann aber immer besser ins Spiel kommen. Bester Veilchen-Werfer war Terry Allen mit 21 Punkten. Bennet Hundt erzielte mit zehn Punkten und 14 Assists ein Double-Double. Für Würzburg traf Jordan Hulls am häufigsten (24 Zähler).

Die Veilchen erwischten einen guten Start und gingen durch einen Allen-Dreier 11:5 in Front (4.). Die Gastgeber brauchten ein bisschen, um in die Partie zu kommen, so dass die Göttinger ihren Vorsprung zunächst behielten (16:11/7.). Zum Ende des Abschnitts ließen die Franken einen 2:9-Lauf folgen, den Hulls durch seinen ersten Dreier zum 20:21 abschloss. Im zweiten Viertel fanden die Veilchen dann kein Mittel, um Hulls zu stoppen. Der US-Guard zog zum Korb, traf von außen und ließ den Rückstand immer größer werden (25:34/14.).

Die Roijakkers-Truppe bemühte sich, an Würzburg dran zu bleiben und schaffte dies phasenweise vor allem durch Allen. Der US-Forward verkürzte auf 30:36, doch Hulls antwortete mit fünf Zählern in Folge zum 30:41 (17.). Bei der BG war der Korb nun wie vernagelt, während Würzburg sich in einen Rausch spielte. Hulls baute die fränkische Führung in der 19. Minute auf 17 Punkte aus (32:49). Sechs Punkte von Hundt und Darius Carter vor der Halbzeitpause ließen den Rückstand etwas schrumpfen (38:51).

Veilchen verkürzen, Würzburg kontert

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Göttinger in der Verteidigung und ließen bis Mitte des Abschnitts nur zwei Würzburger Punkte zu. Allerdings lief es offensiv weiter nicht optimal für die Veilchen, die nach einem Dreier von Elias Lasisi auf 45:53 herankamen (25.). Kyan Anderson und Dennis Kramer brachten die BG weiter heran (50:55/26.). Allerdings ließen sich die Franken davon nicht beeindrucken und fanden weiterhin ihre sicheren Dreier-Schützen: Florian Koch erzielte bis zum Viertelende noch elf Punkte.

Anderson und die Veilchen stemmten sich gegen die drohende Niederlage (63:74/33.), aber Würzburg hatte immer eine Antwort. Die Göttinger kratzten immer wieder daran, den Rückstand auf unter zehn Punkte zu drücken, aber die Hausherren wurden nicht nervös. „Ich denke, dass wir das Spiel schon in der ersten Halbzeit verloren haben. Jordan Hulls war in der letzten Saison schon ein Problem für uns, und auch heute hat er den Unterschied ausgemacht. In der zweiten Halbzeit sind wir etwas besser ins Spiel gekommen, aber auch im vierten Viertel war Würzburg wieder die bessere Mannschaft. Unsere Verteidigung war einfach sehr schwach“, sagte Roijakkers.