Auf Rotenberg und VfR Dostluk warten Sechs-Punkte-Spiele

An diesem Wochenende könnte der Begriff Sechs-Punkte-Spiel für die Bezirksligisten des Altkreises Osterode wohl kaum besser passen. Während es der SV Rotenberg mit dem Tabellenelften aus Grone zu tun bekommt, tritt Osterode beim 13. aus Lenglern an. Spielbeginn ist am Sonntag jeweils um 14.30...