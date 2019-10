Damen des FC Westharz treffen auf TSV Nesselröden

Für die Fußballerinnen der FC Westharz steht in der Bezirksliga am Sonntagnachmittag ein Heimspiel an. Der Aufsteiger trifft in der Glück-Auf-Kampfbahn in Bad Grund auf den TSV Nesselröden. Los geht es um 15 Uhr. Mit drei Siegen und drei Niederlagen fällt die Bilanz der Westharzerinnen bislang...