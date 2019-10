Die Hördener RSV-Adler fliegen zu vielen guten Platzierungen

Der RV Frisch Auf Grünenplan hatte als Ausrichter zum dritten der aus vier Durchgängen bestehenden Landespokalserie 2019 im Kunst- und Einradsport eingeladen. Rund 75 Starts aus sechs Vereinen in 21 verschiedenen Disziplinen waren zu verzeichnen. Für den RSV Adler Hörden gingen gleich 16 Starts in acht verschiedenen Altersklassen an den Start.

Als erste Hördenerin ging die sechsjährige Marike Riemann als jüngste Teilnehmerin im gesamten Starterfeld im 1er Kunstradsport Schülerinnen U9 an den Start. Trotz ihres erst zweiten Turnieres zeigte sie eine gute und fehlerfreie Kür und bekam von der Jury nur einen Abzug von 2,45 Punkte. Am Ende konnte sie in der Tageswertung den sechsten Platz belegen.

Drei Adler-Mädchen am Start

Im mit neun Sportlerinnen besetzten 1er Kunstradsport Schülerinnen U11 gingen mit Amira Hassan, Laura Graun und Juliya Wenzel gleich drei Adler-Mädchen an den Start. Mit eine nahezu fehlerfreien Kür erzielte Wenzel eine persönliche Bestleistung und erstmalig ein ausgefahrenes Ergebnis über 20 Punkte, welches mit einen guten vierten Platz belohnt wurde. Auch Graun konnte die Jury von ihrer Leistung überzeugen und nur wenige Abzüge aufgrund ihrer guten Haltung verzeichnen. Nur ein Sturz verhinderte ein noch besseres Ergebnis. In der Tageswertung konnte sie Platz sechs belegen. Knapp unter ihrer Bestleistung rundete Hassan mit Platz sieben das gute Ergebnis ab.

Ein großes Starterfeld gab es im 1er Kunstradsport Schülerinnen U13 mit gleich 13 Starterinnen. Der RSV Adler war mit Lotta Witthuhn, Larissa Tervooren und Kimberley Johnson vertreten. Sowohl Johnson als auch Tervooren gingen beide mit neu ins Programm eingebauten Übungen an den Start. Beide konnten all ihre Übungen fehlerfrei zeigen und mit ihrer guten Haltung die Jury überzeugen. Leider musste Johnson kurz vor Ende ihrer Kür einen Sturz und einen zusätzlichen Zwei-Punkteverlust hinnehmen. Um knapp 1,57 Punkte verfehlte sie am Ende Platz eins und belegte in der Tageswertung den zweiten Platz. Knapp unter ihrer Bestleistung blieb Tervooren, die zusätzliche Abzüge aufgrund nicht ganz vollgefahrener Übungen in Kauf nehmen musste. In der Tageswertung belegte sie den sechsten Platz. Mit einer guten Leistung, aber nicht ganz fehlerfreien Kür, konnte Witthuhn in der Tageswertung mit dem zwölften Platz das gute Ergebnis in dieser Disziplin abrunden.

4er-Team holt Rang zwei

In der Besetzung Carolina Marx, Emily Placht, Eva Maria Beurshausen und Lara Joy Adler ging die Mannschaft im 4er Einradsport Schülerinnen an den Start. Trotz einer guten Leistung mussten sie sich diesmal dem Team aus Förste geschlagen geben und belegten in der Tageswertung Platz zwei.

Die meisten RSV-Sportlerinnen starteten im 1er Kunstradsport Schülerinnen U15 mit gleich fünf. Bis kurz vor Ende zeigte Lena Gödeke eine nahezu fehlerfreie Kür, ehe sie beim Übergang zu ihrer letzten Übung einen Sturz hinnehmen musste. Dennoch konnte sie in der Tageswertung Platz drei einfahren. Auch Eva Maria Beuershausen stellte ein neues Programm auf. Aufgrund Ihrer hervorragenden Körperhaltung erhielt sie nur wenige Abzüge. Mit neuer persönlicher Bestleistung belegte sie den fünften Platz. Ebenfalls mit neuer Bestleistung belegte Lara Joy Adler Platz acht. Auch Emily Placht konnte die Jury überzeugen, musste jedoch zweimal vom Fahrrad steigen, was einen zusätzlichen Vier-Punkteverlust bedeutete und eine besser ausgefahrene Punktzahl und Platzierung als Rang neun vermied. Das gute Ergebnis konnte Sindy Krzysik als Elfte abrunden.

Henze landet auf dem Podest

Mit Sonja Henze konnte der RSV Adler auch einen Start im 1er Kunstradsport der Frauen stellen. Trotz Schwächung durch Krankheit und Sturz am Ende ihrer Kür konnte sie eine gute Leistung abrufen, ihre Bestleistung gleich um 7,48 Punkte verbessern und Platz zwei belegen.

Lena Gödeke und Kimberley Johnson gingen im 2er Kunstradsport Schülerinnen an den Start. Sie konnten ihre Kür nicht ganz fehlerfrei zeigen und mussten eine Übung aus ihrem Programm abbrechen, um einen Sturz zu verhindern. Aufgrund des hohen Vorsprunges ihrer aufgestellten Punktzahl gegenüber den anderen 2er Teams reichte es am Ende dennoch für die beiden zum Tagessieg

Mit einem anspruchsvollen und mit schwierigen Übungen bestickten Programm ging Simon Liebl im 1er Kunstradsport an den Start. Leider konnte er seine aus 30 Übungen bestehende Kür nicht ganz fehlerfrei zeigen und musste einige Abzüge der Jury in Kauf nehmen. Am Ende belegte er dennoch den zweiten Platz in der Tageswertung.