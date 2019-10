Damen der HSG oha feiern ersten Saisonerfolg

Nach der Auftaktniederlage gegen die HSG Rhumetal II fuhren die Handballdamen der HSG oha im zweiten Spiel den ersten Sieg ein. Die Mannschaft von Torsten Morich ließ nichts anbrennen und siegte verdient mit 24:15 (16:6) gegen die HSG Göttingen II.

Von Beginn an untermauerte man die Siegambitionen, die Anfangsphase gehörte klar den Gastgeberinnen. Drei Tore von Carina Berger sorgten für die 4:1-Führung (7.), anschließend hatte man allerdings eine kleine Schwächephase. Ungenaue Aktionen im Angriff brachten die Gäste wieder ins Spiel (4:4, 9.). Von dem kurzen Tief erholte sich die Morich-Sieben schnell, Denise Hensel im Tor fand gut in die Partie und brachte ihre Mannschaft auf die Siegerstraße, die HSG setzte sich wieder ab. Dabei traf Jana Schirmer nach fast zwei Jahren Pause zum 7:4 (14.), es sollte ein gelungenes Comeback werden. Die Hintermannschaft der Gastgeberinnen stand nun sehr gut, der Vorsprung wuchs an. Annika Schweidler sorgte in der 27. Minute für die Zehn-Tore-Führung (16:6).

Nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeberinnen weiterhin die bessere Mannschaft, Schirmer baute mit ihrem fünften Treffer die Führung auf 21:8 aus. In der Folge rotierte Trainer Torsten Morich, der Spielfluss ging etwas verloren, das änderte jedoch nichts an der souveränen Vorstellung. Lara Mißling im Tor verhinderte, dass die Oberliga-Reserve der Göttingerinnen näher heran kam. Am Ende stand ein verdienter Sieg in der Mahntehalle, bei dem Katharina Lohrengel mit ihrem fünften Treffer den Schlusspunkt zum 24:15 setzte. HSG: Hensel, Mißling – J. Schirmer (5), J. Lohrengel (1), Schweidler (1), Bierwirth (1), L. Lohrengel (2), Berger (9/4), K. Lohrengel (5), Knippel, Seidel, Röthel, Levin.