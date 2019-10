Zweite und dritte Förster Herren liefern sich heißes Duell

Förste. Die zweite Auswahl des TTC hat am Ende knapp mit 7:5 die Nase vorn. Auch in einigen anderen Begegnungen geht es knapp zur Sache.

Beim TTC Förste ist inzwischen die neue Tischtennis-Saison angelaufen. Nicht immer waren jedoch die Mühen von Erfolg gekrönt.

In der 1. Kreisklasse lieferten sich das zweite und dritte Herrenteam des TTC Förste ein packendes Vereinsduell. Nach den beiden Eingangsdoppeln stand es leistungsgerecht 1:1. In der Folgezeit konnte sich weiterhin kein Team entscheidend absetzen. Nach Abschluss der Einzelspiele stand es nach Erfolgen von Rüdiger Behrens, Günter Bosse (2), Denis Weber auf Seiten der zweiten Herren und von Jeremy Ettig (2), Marc Bohrmann und Sascha Ettig bei der dritten Vertretung 5:5. Die Entscheidung musste in den Schlussdoppeln fallen. Nach Erfolgen von Torsten Bosse/Behrens und Weber/Günter Bosse konnte sich das zweite Herrenteam über einen hart erkämpften 7:5-Sieg freuen.

Mit Routine zum Erfolg

Im zweiten Punktspiel hatte die zweite Mannschaft das dritte Team der SG Osterhagen/Bad Lauterberg zu Gast. Lediglich zwei Begegnungen konnten glatt in drei Sätzen gewonnen werden, die anderen Spiele waren hart umkämpft. Dabei sicherte sich das Förster Team mit der nötigen Routine die benötigten Erfolge zum 7:3-Erfolg. Für den TTC waren Weber/Bosse, Dennis Weber (2), Thorsten Bosse, Rüdiger Behrens (2) und Günter Bosse erfolgreich.

Im Spiel gegen den TTC Scharzfeld fehlten den Spielern des TTC Förste III das Quentchen Glück, um sich zumindest ein Remis zu sichern. Nachdem beim Spielstand von 5:5 das erste Doppel im fünften Satz verloren ging, war der Widerstand gebrochen und die Scharzfelder konnten beide Punkte entführen. Für Förste punkteten Jeremy Ettig (2), Julian Gropengießer, Marc Bohrmann und Sascha Ettig.

Zum Saisonstart empfing die fünfte Herrenvertretung die SG Osterhagen/Bad Lauterberg V. Ohne mehrere Stammspieler tat man sich schwer und verlor mit 3:7. Erfolgreich waren das Doppel Blume/Koch sowie zweimal Ersatzspieler Uwe Koch. Im zweiten Spiel beim gastgebenden TTC PeLaKa V waren die Förster die spielbestimmende Mannschaft. Blume/Siewert, Joshua Siewert, Norbert Blume, Joachim Schwerthelm (2) und Klaus Weide (2) fuhren einen ungefährdeten 7:3-Erfolg ein.