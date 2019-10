Lange Reise der Herren des TTC PeLaKa bringt wenig Ertrag

Die erste Herrenmannschaft des TTC PeLaKa reiste in der Bezirksoberliga zum SC Dassel in den Solling. Zum Teil recht deutliche Resultate zeigen, warum sich das Team der Seestädter am Tabellenende befindet. Den Ehrenpunkt bei der 1:9-Niederlage holte Christoph Klein.

Die zweiten Herren empfingen im Regionspokal den TSV Langenholtensen II. Die Einstellung stimmte, allerdings mussten die Seestädter die Überlegenheit der Gäste beim 0:4 anerkennen. Damit ist die Zweite aus dem Pokal ausgeschieden. Im Punktspiel der Bezirksklasse empfing man mit dem TTC GW Herzberg einen der Titelanwärter zum Derby in eigener Halle. Obwohl beide Mannschaften mit Ersatz antraten, gab es doch sehr ansehnliche Spiele zu sehen. Alle Doppel gingen an den Gast, dazu kam noch Verletzungspech. Am Ende verlor PeLaKa II verdient mit 3:9. Die Punkte in den Einzeln holten Torsten Nickel, Matthias Lange und Detlef Fromme.

Die dritten Herren begrüßten in der 2. Kreisklasse den TSV Wulften II. In der Aufstellung Bernhard Iwanowski (2), Jan Lossie, Marc Lossie und Sandra Wallnöfer-Büschleb siegte man gegen einen geschwächten Gegner mit 7:0.

Hatte die fünfte Herrenmannschaft des TTC in der 4. Kreisklasse beim 0:7 beim SuS Tettenborn keine Chance, konnte das Team das Spiel am darauf folgenden Tag zu Hause gegen den TTC Förste V etwas offener gestalten. Marco Schirmer/Robin Dernedde im Doppel sowie Henryk Pertko und Niklas Klose punkteten bei der 3:7-Niederlage.