Die Mannschaft des SuS Tettenborn spielt in der Herren-Bezirksliga.

Die Herren des SuS Tettenborn starten stark in die Saison

Die Volleyball-Mannschaft des SuS Tettenborn hat ihre ersten drei Saisonspiele in der Bezirksliga erfolgreich absolviert und mit einer perfekten Ausbeute die Tabellenspitze übernommen.

Zum Heimspieltag begrüßte man den DJK Northeim II und Nesselröden. Die erste Partie gegen den neuformierten Landesliga-Absteiger von der Rhume gewann der SuS klar mit 3:0 (25:11, 25:20, 25:16). Die junge Mannschaft um Hauptangreifer Julian Ludwig zeigte von Beginn an eine konzentrierte Leistung, was sich vor allem durch direkte Punkte im Block und beim Angriff bemerkbar machte. Mit Ausnahme einer Schwächephase im zweiten Satz spielte das Team druckvoll und machte wenig eigene Fehler.

Im anschließenden Spiel gegen Nesselröden wurde auf einigen Positionen getauscht, was den Spielfluss aber nicht beeinflusste (25:14). Im zweiten Satz spielte man unkonzentriert und fehlerbehaftet, dadurch brachte man Nesselröden ins Spiel und lag folgerichtig mit bis zu acht Punkten zurück. Gegen Ende des Satzes wurde es spannend, die Führung wechselte ständig, der SuS wehrte zwei Satzbälle ab und konnte durch zwei gute Angriffe von Finn Klossek den Satz für sich entscheiden (26:24). Der dritte Satz wurde dann eindeutig gewonnen (25:18).

Die erste Auswärtsfahrt führte nach Hann. Münden zur zweiten Mannschaft der TG 1860. Dort wurde ein klarer 3:0-Sieg eingefahren (25:10, 25:10, 25:15). Angeführt von Zuspieler und Kapitän Michel Bischoff knüpfte man an die Leistung der Vorwoche an. Die komplette Mannschaft zeigte eine defensiv wie offensiv starke Leistung. Der Einstieg in die Saison ist somit mehr als gelungen. SuS: F. Bergmann, M. Bergmann, Bischoff, Boeck, Brendel, Büschel, Klossek, Kurschus, Ludwig, Romanowski.