Die Petershütter A-Jugend lässt es gegen Lengede krachen

Osterode. Der TuSpo-Nachwuchs setzt sich in der Landesliga mit 8:3 durch. Erfolge gibt es auch für die Altkreis-Teams in der B-Jugend-Bezirksliga.

Im Fußball-Nachwuchsbereich waren wieder die Mannschaften des Altkreises Osterode auf Bezirksebene im Einsatz.

„Die Mannschaft hat die richtige Antwort gegeben“, sagte Armin Dreyer, Trainer der Petershütter Landesliga-A-Jugend nach dem 8:3 (5:0)-Erfolg seines Teams gegen den SV Lengede. Gerade in der ersten Hälfte waren die Seestädter dominant, Lengede mit den Spiel überfordert. Henrik Steinicke eröffnete mit einem Doppelpack (16., 22.) den Torreigen. Kurze Zeit später legte Justin Duus nach (25.), Jonas Pautsch gelang das 4:0 (32.). Julian Schaschowitz machte schon fast den Deckel drauf (44.). In der zweiten Hälfte ließ es die Dreyer-Elf etwas ruhiger angehen, die jeweiligen Gästetore konterte man in Person von Michel-Torge Lauenstein (49., 56.) und Duus prompt (80.).

Die Bezirksliga-A-Jugend des JFV Rhume-Oder unterlag mit 1:3 (1:2) bei der JSG HöhBernSee. Auf einem schwierig bespielbaren Platz sahen die fast 100 Zuschauer eine schwache Partie. Die Gastgeber agierten hauptsächlich mit langen Bälle, die JFV-Abwehr geriet so immer wieder ins Schwimmen. Nach dem 0:1 (9.) konnte Rhume-Oder noch ausgleichen, nach einem Freistoß von André Brakel beförderte ein Verteidiger den Ball ins eigene Tor (17.). Doch auf das 1:2 (35.) fand der JFV keine Antwort mehr, auch nicht in Hälfte zwei. In der Nachspielzeit fiel noch das 1:3.

Spiele der B-Junioren

Die Petershütter B-Jugend geriet in der Bezirksliga bei Rot-Weiß Rhüden zunächst 0:2 in Rückstand (11. und 16.), drehte dann aber durch Finn Killig (23.), Simon Diesner (33.) und erneut Killig die Partie (36.). Nach der Pause verpasste es TuSpo, das Spiel zu entscheiden, brachte das Ergebnis aber über die Ziellinie. Auch die B-Jugend des JFV Rhume-Oder war in der Bezirksliga erfolgreich, gegen die JSG Oberg/Kl. Ilsede gelang beim 2:1 (0:1) der erste Saisonsieg. Nach dem 0:1 (18.) wachte der JFV auf und bestimmte das Spiel. Lohn waren der Ausgleich von Tjark Matthies (48./Elfmeter) und das späte und umso mehr umjubelte Siegtor von Davin Hillebrecht (79.).

Die C-Junioren des TuSpo Petershütte unterlagen dagegen in der Bezirksliga der SVG Göttingen mit 0:5 (0:3). Ein verhungerter Rückpass zum Torwart leitete die Niederlage ein (11.). Die Unsicherheit bei der Retzlaff-Elf war in der Folge deutlich zu spüren, Fehlpässe und eine schwache Zweikampfführung erklärten die Niederlage.