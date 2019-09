Fußballerinnen des FC Westharz verlieren in letzter Minute

Eine bittere Niederlage mussten die Fußballerinnen des FC Westharz in der Bezirksliga einstecken. Beim FC Groß Döhren unterlag der Aufsteiger quasi in letzter Minute mit 1:2 (0:0). Dabei sah es am nördlichen Harzrand lange nach einer Punkteteilung aus. Nach torloser erster Hälfte waren zwar die...